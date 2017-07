Vallajuhtide MTÜ võtab muuseumi alajaamast tasuta elektrit

Alles nädal tagasi muuseumi territooriumil uhke festivali Mägede Hääl korraldanud muuseumijuht Andres Kraas on ärritunud: «Muuseumi tagant varastamine, ja eriti kui seda teeb seadusandlik võim, on täiesti lubamatu. Kriminaalasjad on algatatud ja ma lähen sellega lõpuni.»

Tüli üles keeranud sündmuste jada algas peagi kaevandusmuuseumi uueks eksponaadiks saavast 1960. aastast pärit elektrialajaamast. «See on tohutult võimas, omal ajal toitis see nii kaevandust kui ka Aidu karjääri. Praegu me enam nii suuri võimsusi ei kasuta,» rääkis Kraas.

Nii hakkaski muuseum alternatiive otsima. Ja selle käigus avastati ootamatult suur elektri ülekulu. «Leidsin, et kusagil 1000–1500 euro ulatuses kuus läheb elekter kuhugi teadmata kohta. Meie ei tarbi seda ära, samas alajaama sisendis olev voolumõõtja näitab, et see kulub,» rääkis muuseumi tehniline juht Alo Abel.

Kaevandusmuuseumi alajaamast saab voolu mitu ümbruses asuvat kinnistut. Alltarbijateks on näiteks kaks eramaja. «Käisin eramajades, seal oli kõik korras,» ütles Abel. Väidetav paharet oli hoopis vallale kuuluv suusamaja, millega muuseumil on samuti ühine elektrivõrk.

Maksti vaid osa eest

«Tuli välja, et seal on kaks voolumõõtjat. Ühe voolumõõtja järgi, mis mõõtis ainult suusaradade valgustust, on meile makstud. Kogu suusamaja elektritarbimine käib aga teise voolumõõtja järgi, mille olemasolust mitte keegi ei teadnud,» rääkis tehniline juht. Muuseumil pole ühtegi dokumenti selle kohta, millal voolumõõtja paigaldati või mis oli selle algnäit.

«Kohapeal tehti akt, kus valla majandusjuht Madis Maakaar kirjutas kõigele alla. Siis kutsusime Elektrilevi spetsialistid, kes vaatasid asja üle, ja hiljem tuli Elektrilevi komisjon,» jutustas muuseumi direktor Kraas. Kuna teist voolumõõtjat poleks ametlikult tohtinud olemas olla, fikseeris Elektrilevi ebaseadusliku elektrienergia tarbimise. Muuseum tegi prokuratuuri kuriteoteate, hinnates kahjuks üle 46 000 euro.

Kummalise kokkulangevusena murti päev pärast seda, kui kaevandusmuuseumi direktor tegi elektrivarguse kohta avalduse, sisse muuseumi vintsiruumi. Hoonel eemaldati tabalukk, uks ja aknad tõsteti eest. Ruumist varastati seinal olev elektrikilp ning läbi lõigati hulk kaableid. Väljas olid lohistamise jäljed. Lisaks sellele lülitati lahti kõik vintsiruumis paiknevate elektrikilpide lahklülitid ja eemaldati kallakšahti üks tabalukkudest. Kahju tekitati Alo Abeli hinnangul 2500 euro ulatuses.

Mis puudutab aga suusamaja, siis Abeli sõnul on selle soojatarve tohutu. «Maja on ehitatud 1970ndatel, selline suvila tüüpi puitsõrestik-ehitis, vahepeal saepuru – tuul puhub läbi,» rääkis Abel. «Seal on keskküte 1970ndatest, on õliküttekatel ja selle kõrval elektrikatel.» Suusamaja välisseintel on näha ka hulgaliselt õhksoojuspumpasid.

Suusamajja läheb elektriühendus võimsusega 100 amprit. «Sealt on võimalik tarbida rohkem elektrit, kui meie Mägede Hääle festivalil kulus. Oleks festivali sinna taha pannud, oleks kõik toiminud: kõik neli lava, valgustus, muusika, toitlustus – kõik oleks sealt läbi pääsenud,» võrdles Abel.

Samal päeval, kui väidetav elektrivargus tuvastati, kadus tarbija aga hetkega ära. «Muuseumi üldine tarbimine läks järsku kümme kilovatti alla. Nad arvatavasti lülitasid selle elektriküttekeha välja,» ütles tehniline juht.