Venelanna korraldas Kontaveidile pika tööpäeva

Kontaveidi ja 18-aastase venelanna kohtumine algas Šveitsis kolmandana asetatud eestlannale muretult: kiirelt haaras ta avasetis 5:1 eduseisu ning võit näis kindel. Seejärel sai senise karjääri jooksul neli ITFi turniiri võitnud Kalinskaja aga oma mängu käima, pusis end veel esimesse settigi tagasi ning kui seal tuli 4:6 kaotust tunnistada, siis teises murdis ta kohe avageimis Kontaveidi pallingu ja edu käest ei andnud.

«Mulle tundus, et sain väga hästi minema, aga siis pääses ta mängu rohkem sisse ja edasi oli kõik juba väga tasavägine,» rääkis eestlanna matšist WTA kodulehele.

Ka otsustavas setis olid Kontaveidi mängu kohal mõningad murepilved, kuid lõpuks pani kümme ässa löönud Kontaveit oma kogemused ja jõulise stiili maksma. «Sain kolmanda seti algul ta murtud, aga mängisin nii-ja-naa servigeimi, millega edu kaotasin. Edasi oli lihtsalt oma pallingu hoidmise küsimus. Mängisin viimases geimis tema murdmiseks väga hästi. Olen väga õnnelik, et veerandfinaali jõudsin, sest see oli tõeliselt keeruline kohtumine,» tõdes Eesti esinumber pärast 1:53 kestnud lahingut.

Kaheksa parema seas on eestlanna vastaseks WTA edetabelis 66. kohta hoidev 22-aastane sakslanna Carina Witthoeft. «Olen temaga varem kohtunud, aga tingimused on siin teised ja tegu uue mänguga,» ei usu Kontaveit, et tema kaks varasemat võitu, sealjuures tänavune 6:3, 6:1 lõppenud veerandfinaalmatš eestlanna jaoks võidukal ’s-Hertogenboschi muruturniiril, rolli mängivad. «Varasemad tulemused mulle suurt ei loe. Ma võtan mänge ühekaupa – kes ka vastu tuleb, sellele annan lahingu.»