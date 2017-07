Vaimu turgutanud Eesti suured mängud tühjas saalis

Kas selline pilt olnuks võimalik Tallinnas? Vaevalt küll. Meenutagem kas või kahe kuu eest mai lõpus Kalevi spordihallis peetud turniiri, halli ette püsti pandud «soojenduslava», rahvast täis tribüüne, kisa, möllu... Publik oli tõepoolest seitsmes mees platsil ja kandis Eestit edasi.

Umbkaudu 75 000 elanikuga ehk Narva-suuruse Kortrijki linna Lange Munte spordihallile lähenedes midagi niisugust ei kohta. Õigupoolest ei kohta üldse mitte midagi peale betoonist korvpalliplatsi ja plakati, mis – nendes oludes mõnevõrra irooniliselt – kuulutab Kortrijki kandideerimist 2018. aasta Euroopa spordipealinnaks . Vaid kaks hallile lähenevat sinisärkides Eesti fänni annavad aimu, et tegu on tõepoolest MM-valikturniiri toimumispaigaga.

Jah, Eestist aina kangekaelsema ringiga mööda käiv suvi on Belgiasse ilusti kohale jõudnud ja küllap ajas 28-kraadine leitsak inimesed keskpäevasel tunnil tõesti ennekõike siestat pidama, mitte jalutama või umbsesse spordihalli. Samas on belglased turniiri Kortrijki toomisega ise riski võtnud, sest see linn pole juba aastakümneid võrkpallikants olnud.

Kortrijki võrkpallimeeskond mängib riigi esiliigas. Tõsi, seitsmekordsete Belgia meistritena ollakse kõigi aegade arvestuses ses tabelis suisa neljandal kohal. Eespool on vaid eestlastelegi väga tuttavad Noliko Maaseik ja Knack Roeselare – kahe peale on alates 1995. aastast võidetud kõik Belgia meistritiitlid! – ja Antwerpeni Brabo.

Kortrijki Ibise kaks valitsemisperioodi jäid 1970ndate lõppu ja 1980ndate algusesse, kui võideti alustuseks kaks ja siis järgemööda suisa viis Belgia meistritiitlit. Praegu on linnas märksa populaarsem hoopis kohalik jalgpalliklubi K. V. Kortrijk, mis kerkis uueks hooajaks kõrgliigasse ja alustab mänge ligi 10 000 pealtvaatajat mahutaval Guldensporeni staadionil järgmise nädala lõpus. Võrdluseks mahutab võrkpallurite mänguareen Lange Munte vaid 2400 inimest.

Ja oleks siis need 2400 kohta poolenistigi täidetud olnud, kuid taas olid belglased ilmutanud omapärast lähenemist, pannes kodukoondise mängu algusajaks tööpäeva kell 15. Mõni ime siis, et publikut kogunes saali vaid paarisaja jagu. Belglased läbisid kohustusliku kava avageimi ehmatuse järel edukalt ehk alistasid Slovakkia 3:0 (24, 13, 15).

Suuremat sorti üllatus sündis aga teises mängus, kus Hispaania oli algusest lõpuni Saksamaast napilt, ent kindlalt parem. Ilma kahe tugevaima diagonaalründajata turniirile tulnud sakslased eksisid palju ja nende eredaimaks hetkeks jäi teise geimi napp võit. Hispaania oli lõpuks parem 3:1 (17, -24, 22, 19).

Eesti meeste mängugraafik on olnud aasta jooksul tihe ja Maailmaliiga võit Mehhikos tõi küll kuhjaga positiivseid emotsioone, ent samas ka pingelanguse. Sestap püüdis peatreener Ghorghe Cretu eeskätt vaimse nüristumise vältimiseks turniiri ettevalmistust võimalikult mitmekülgseks muuta. «Oli ülimalt oluline, et mehed tunneksid taas mängunälga. Oluline oli nad panna ettevalmistusperioodil võistlema, mitte lihtsalt mingeid harjutusi tegema,» rääkis Cretu võrkpalliliidu kodulehele.

«Lähenesin seekordsele ettevalmistusele ka veidi teistmoodi. Esimesel nädalal Rakveres tegime igal päeval jõusaalitreeninguid ja lisasime sinna juurde lühikesed, ent väga intensiivsed tehnikatrennid pallisaalis. Treeningutel organiseerisin palju nii-öelda minimatše, kas siis kolm kolme või neli nelja vastu,» selgitas Cretu.

«Samamoodi esitasin mitmesuguseid ülesandeid. Näiteks mehed ei tohtinud teatud suundades palli lüüa. Lisaks panin rõhku vaimsele poolele. Lõin sellised mängusituatsioonid, kus mõnel punktil oli suurem kaal, et mängijatel oleks veelgi suurem motivatsioon,» lisas ta.

Kas Eesti suutis Valgevene vastu reha otsa jooksmist vältida ja teha treener Rainer Vassiljevile ilusa sünnipäevakingi, sai selgeks alles hilisõhtul. Ennekõike tuleb aga loota, et ühes nädalavahetusega saabub Kortrijki saali ka publik.