Vaata võõrale otse silma

-Kultuuritolmu tänavune teema on «Võõras». Saan aru, et vihjate sellega rahvuslikule äärmuslusele. Kas teemavalik põhineb mõnel spetsiifilisel juhtumil või on tingitud üleüldistest tendentsidest?

Tõepoolest mul oli üks selline juhtum, kus ma mõtlesin, et nüüd aitab, peab midagi tegema. See juhtus siis, kui kohtusin lihast ja luust Juliusega, Tallinna Tehnikaülikooli tudengiga Ugandast. Ta rääkis mulle, kuidas teda ähvardati kord kirvega ja sõimati pagulaseks, teinekord aga ei lastud baari sisse, põhjenduseks nahavärv. Postimehe lugeja peaks Juliust teadma, kuna ta on oma elust Eestis lehes kirjutanud. Üks näitusel eksponeeritud installatsioon peegeldab Juliust ja tõrkeid aju vereringes, mida pelgalt tema Eestis viibimise fakt teatud isikutel tekitab.

Võõristusest tekkivaid hõõrdumisi ei tule ette ainult erineva nahavärvi pinnalt, neid võib esile kutsuda ka mõne jaoks ebasünnis riietus või väljakutsuv tantsusamm. Tihti arvatakse, et kõigepealt peab olema mingi põhjus ja siis tuleb hirm. Tegelikult enamikul juhtudel on asjad vastupidi, kõigepealt on hirm ja siis leitakse sellele põhjus.

Kusjuures kummaline on see, et kõik vihaõhutajad rõhutavad nagu üks mees, et nemad ütlevad asju vähemalt ausalt välja. Justkui olekski inimese baasolek vihane olla. Nad ei suuda ette kujutada, et on inimesi, kes tegelikult sisimas ei tahagi kedagi tappa või alandada.

-Festivali teemaks on «Elämä oma laiffi». Kas see võiks olla festivali moto ja tähendada, et igaüks elagu oma elu ja lasku teistel ka elada?

Just nimelt seda see tähendabki. Ela ja lase elada. Elu on elamiseks, mitte vaenamiseks. Vaenujalal elatud elu on raisatud elu. See on masendav ja kurb, kui inimene samastab end mõne emotsiooniga. Eriti vihaga. Sellised inimesed surevad tavaliselt vähki. See on õudne. Me kutsume üles inimesi hüppama üle oma varju ja vaatame end korra kõrvalt. Kunsti eesmärgiks ongi luua peegeldust. Luua nihet. Pakkuda lõdvestust.

-Räägi mõne kunstniku plaanidest Kultuuritolmul. On kellegil mõni eriti vinge performance plaanis?

Meil juhtus sel aastal kuidagi nii, et ongi ainult eriti vinged performance'id. Kui midagi eraldi välja tuua, siis mainiksin ära Alan Proosa ja Rene Kösteri omad. Need on väljakutsuvad, dramaatilised, mõtlemapanevad, tundlikud, seksikad, mängulised.

Alani performance «Farewell, kimberly» kujutab endast olematu EP esitust, mis on inspireeritud kolme transseksuaalse naise elust. See on siiras pilguheit mõne valitud persooni ajalukku, et jagada lugu ihast, intiimsusest, ilust, hääbumisest, kirest. Rene on väga tark ja nakkav tantsija. Tema etendused on alati vaimukad, jõulised ja dramaatilised. Rene tantsunumber tõukub sellisest nähtusest nagu ballroom vogue, mis on 70ndatel USA latiino ja afro geikogukondades tekkinud tants. See on väga tehniline, kuid tohutult vaba ja raevukalt loov.

Samuti võiks performance'ina soovitada Florian Wahli etteastet, mis on küll pigem kontsert, kuna Florian on eelkõige muusik, kuid tema lavaline kohalolu, riietumisstiil ja sedastus on üks suur vaatamisväärsust. Sama võib öelda ka Peterburi ansambli Shortparis kohta. Nad teevad küll bändi, aga nende kontsert on etendus täis draamat ja närvikõdi. Veel tooksin välja etenduskunstnik Riina Maidre, kelle performance «Võõrdumine ahelas» avab festivali. Riina on inimene, keda on huvitav vaadata isegi siis, kui ta ei tee tööd.