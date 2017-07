Sõda, mida tunned iga rakuga

Kuigi 46-aastane britt on ammutanud viimasel kümnendil ainest pigem koomiksitest («Pimeduse rüütli» triloogia) ja ulmest («Algus», «Tähtedevaheline»), on tema töödes pea alati näha sõjafilmile omast suurejoonelisust, isegi eepilisust. Seega ei ole eriti üllatuslik, et tema värskeim töö on II maailmasõja ühest kurioossemast operatsioonist kõnelev «Dunkirk».

1940. aasta mais jäid umbes 400 000 liitlasvägede sõdurit Natsi-Saksamaa pealetungi järel lõksu rannaribale Prantsusmaal Dunkirkis, vaid 70 kilomeetri kaugusel Inglismaa rannikust. Umbes nädala jooksul tuli kõigi mõeldavate vahenditega teostada üks militaarajaloo suurimaid evakuatsioone, et mitte kaotada märkimisväärset osa Suurbritannia armeest, mis võinuks omakorda mõjutada tugevalt kogu sõja edasist kulgu.

Vaataja kõrvadeks ja silmadeks «Dunkirkis» on hulk tegelasi maal, merel ja õhus, kelle lood vältavad kas nädala, päeva või vaid tunni. Kõik see on Nolani 106-minutilises filmis pea märkamatu ladususega kokku sõlmitud.

Noor sõdurpoiss püüab rannalt eluga pääseda, lendur viimase kütusevaruga mööduvaid laevu kaitsta ja meremees koos pojaga väikese kalapaadiga kaasmaalastele appi jõuda. Ühtmoodi veenvad on nii tundmatud noored näitlejad Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Barry Keoghan ja üllatusvalikuna teismeliste iidol Harry Styles kui üsna väikestes rollides üles astuv briti näitlejate raskekahurvägi Tom Hardy, Cilian Murphy, Kenneth Branagh ja oma vaikses väärikuses alati hiilgav Mark Rylance.

Sõjafilm on žanr, milles tehtud hulk filmiajaloo silmapaistvamaid šedöövreid - David Leani «Sild üle Kwai jõe», Stanley Kubricku «Hiilguse rajad» ja «Full Metal Jacket», Steven Spielbergi «Reamees Ryani päästmine» - kui nimetada lihtsalt mõned. Samas allub see vorm sageli väga selgetele konventsioonidele – märulirohked lahingud, armides heroism, kaotuse hammaste vahelt kistud heade võit ning mokaotsast poetatud tõdemus sõja traagilisest olemusest.

Nolan on kõndinud läbi oma karjääri mööda peent joont massimeelelahutuse ja ambitsioonika autorikino vahel ning rebib šablooniraamatu lõhki ka seekord – «Dunkirk» kulgeb ilma klassikalise narratiivi, keskse peategelase ja selge moraalse positsioonita. Napib isegi ajaloolist konteksti ja dialoogi. Nolanit on süüdistatud külmavõitu funktsionalistlikus stiilis, kuid siin tõstab sama palju pead tõeline visuaalne poeet. See pole mingi Michael Bay «Pearl Harbor», lähedasim võrdlus võiks hoopis olla Terrence Malicku «Peenike punane joon».

Ennekõike on «Dunkirk» jada meeleolupilte, mille eesmärk on anda edasi seda hoomamatut kaose- ja õõvatunnet, mis tekib lahingusituatsioonis, kus elu ja surma vahel on vaid millimeetrid ning üksikisikust ei näi sõltuvat mitte kui midagi. Kes otsib lugu või sisulist iva, ei pruugi siit enda jaoks midagi uudset leida. Lavastuslikult ja tehniliselt on aga tegemist monumentaalse teosega, ühega sellistest, mis meenutab, milline pealaest jalatallani läbiraputav võim on hiigelsuurel ekraanil ja võimsal helisüsteemil.

Liigne mainidagi, kui suurejooneliselt ekraanil toimuv mõjub, lisaks püüab operaator Hoyte van Hoytema kinni hulga väiksemaid naha alla pugevamaid momente, nagu näiteks lootuse minetanud sõduri hüpe lainete rüppe. Hans Zimmeri tiksuv muusikaline taust söövitab end mällu juba filmi treileris, hämmastav on ka kogu filmi helirezii – lennukite mürin, kuulide vilin ja pommide kärgatused lõikavad läbi luust ja lihast. Terve film kulgeb justkui üks pikk lahingustseen, kuid see pole arutu spektaakel, vaid hirmutavalt realistlik sensoorne kogemus, mis asetab vaataja koos tegelastega otse ühe ajaloo murdepunkti keskele.

Nolan ei pea vajalikuks näidata verd ja soolikaid ja šokeerida vaatajat graafilise vägivallaga. «Dunkirki» traagika on pigem surutud traumeeritud tegelaste murduvatesse häältesse, hirmunud ilmetesse ja võimetusse toimuvat selgelt artikuleerida. Vaenlast me sisuliselt ei näegi. Mõne muu sõjafilmi puhul võiks vastaspoole säärast dehumaniseerimist laita, kuid siin ongi eesmärk näidata tegelasi justkui keset hukutavat ja kontrollimatut stiihiat. «Dunkirk» on tänu keset kõrvulukustavat müra esinevatele vaikusehetkedele justkui meditatiivne ja meeleline seisundifilm, mis põrgatatud kokku hiiglasliku vaatemänguga.

Vara öelda, kuhu ta sõjafilmide kaanonis täpselt asetub, kuid lavastaja kohta nüüdisaja suurte kineastide seas ei tohiks enam kahtluse alla seada ka veendumad Nolani-skeptikud. Esimene tagasiside on olnud igatahes üksmeelselt vaimustunud, sisaldades rohkelt artikleid pealkirjadega nagu «Nolan tuleb kõigi Oscarite järele». Pole ka ime, sest tema loomingu suhteline eiramine suurtel auhindamistel on muutunud pea kriminaalseks. Kuigi pääsemine Prantsuse rannikult on rahvusliku loona ilmselt Inglismaal palju kõnekam kui mujal, ei ole keeruline näha «Dunkirki» vormilist universaalsust ja võimet saada aasta lõpus pähe nii mõnigi kuldne pärg.

ARVUSTUS

«Dunkirk»

Holland | Inglismaa | Prantsusmaa | USA 2017

Režissöör Christopher Nolan

Näitlejad Fionn Whitehead, Damien Bonnard, Aneurin Barnard