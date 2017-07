Filmiarvustus: «Pöörased» – sobiv allameetrimeestele

Tõsi, nende autode kõrval on ka ilusad näitlejad, aga kui nende dialoogi kõige dramaatilisem lause on «See muudab kõike», mille järel kostab jonnipunnilik «Ei muuda!», siis ei aita ka, et sa oled Clint Eastwoodi poeg või et sul on huuled, mida nähes kergestierutuv meesterahvas võib meelemärkusetult põrandale langeda.

Paraku pole repliikidest oluliselt paremad kontorilaua taga sündinud «plahvatused», millega lastakse õhku üks sild ja üks Porsche 911 (kes pole mitte milleski süüdi!). Nii et kui sellest filmist tõesti vägisi positiivset otsida, siis võib esile tuua Lõuna-Prantsusmaa maastiku ja kurikaelte koduks olevate luksusvillade arhitektuurse poole.

Kui teile tõesti autod meeldivad, siis minge parem Youtube'i, kirjutage otsingusse «Motor Trend Channel» ja leidke üles sõu nimega «Roadkill». Tegemist on sarjaga, milles on praegu 66 lühifilmi mõõtu videot sellest, kuidas ajakirja HOT ROD ajakirjanikud David Freiburger ja Mike Finnegan putitavad lahedaid Ameerika autosid ja nendega siis sõita üritavad. Ja kuna enamasti kukuvad nad haledalt läbi, on tulemus üsna sarnane sellega, mida näete «Top Gearis» (vaadatav Netflixist) või «The Grand Touris» (vaadatav Amazon Prime’ist).

Ja kui te juba Youtube’is olete, otsige üles tagaajamine 1968. aasta filmist «Bullit» ja nautige seejärel kaheksa minutit kestvat kihutamist läbi varahommikuse Pariisi lühifilmis «C'était un rendez-vous» aastast 1976.

Ahjaa… Pärast seda kõike ärge rooli taha minge!

«Overdrive»

Igavavõitu aktsioonpõnevik autovaraste raskest elust

Filmi pikkus 1h 36 min