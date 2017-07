Tänavu käib joogapidu ka öötundidel

Hommikumaa filosoofia järgi aitavad gongi orgaanilised helid vabaneda hirmudest ja muudest negatiivsetest emotsioonidest. Gong on maailma üks vanimaid instrumente ning aitab oma müstilise ja ülemheliderikka kõlaga saavutada sügavat lõdvestumise seisundit.

«Gongihelid tasakaalustavad organismi, viies aju teetalainetele,» rääkis joogafestivali peakorraldaja Merit Raju. «See aitab kaasa loovuse suurendamisele ja mitmekordistab immuunsussüsteemi aktiivsust.»

Juba enne, kui öine gongijooga lõpeb, algab päikesetõusu jooga, kus on varasemail aastail tervitatud päikest samuti gongihelide saatel.

Peaesineja õpetab loitsima

Tänavuse festivali peaesineja on Taanist pärit muusik Sudha, kes tegeles juba lapsena tantsimise, näitlemise ja muusikaga. «Sealt sai alguse ka tema varajane huvi eneseavastamise ning nähtava ja nähtamatu maailma salapära vastu,» lausus Raju.

Raju sõnul kandutakse festivalil Sudha muusika toel loitsimisharjutuste, juhitud meditatsiooni ja intuitiivse südamest tuleva laulmisega üksi olemise ruumi, kus sünnib sügav sisemine rahu ja tervenemine.

«Mingit varasemat loitsimise kogemust vaja ei ole, kõigil on võimalik kaasa lüüa. Meie endi südamehääl saab kuuldavaks, laseme tal oma laulu laulda, samal ajal loitsides vanu mantraid ja luues ühtset vibratsioonilist kooskõla,» rääkis Raju.

Raju sõnul sobib joogafestival kõigile, kes on joogast kas või ainult mõelnud. «Joogafestival on väga hea võimalus proovida eri stiile parimate õpetajate käe all, sest meil on alati esindatud üle kümne stiili, seekord lausa 17. Joogafestival on nagu kvaliteedimärk. Sealt edasi saab teha valiku endale sobiva joogakillukese kohta ja leida õpetaja oma kodu lähedal,» seletas Raju.

Tema sõnul on tavaliselt umbes pooled festivalil osalejad kogenud jooga harrastajad ja pooled esimest korda joogaga kokku puutuvad huvilised. Külastajate hulgas on nii naisi kui ka mehi ja vanuseskaala ulatub imikutest pensioniealisteni – festivali noorim osaleja on olnud paarinädalane ja vanim üle 80-aastane.

«Joogafestival on võimalus alkoholivabaks, rahulikuks suursündmuseks mõnusa atmosfääri, kvaliteetse taimse toidu, südantpuudutava muusika ja kaubaturuga,» rääkis Raju.

Oma piire tuleb tunda

Raju sõnul iseloomustab kõiki joogaliike sama tunnus: harrastaja tunneb end paremini joogatunni lõpus kui sinna minnes. Ometi ei tohi ka joogat tehes üle pingutada, vaid tuleb osata tunnetada oma võimete piire.

«Valuaisting poosides maksimumi võttes, väsimustunne või kerge peavalu annab sellest märku ja sellele tuleb kuuletuda,» lausus Raju. «Seepärast soovitame vaheldada füüsilist joogat, loenguid ja puhkust omas rütmis. Üks joogaeetika printsiipe on vägivallatus. See kehtib ka enda suhtes . Aga üldiselt võib alustada ükskõik millisest osast – eetilisemast elust, mediteerimisest, füüsilisest treeningust, hingamise sügavamaks muutmisest. Üks osa viib teiseni ja kokku tulebki tervik, igaühe oma stiil, tempo ja sügavus.»

Samuti kuulub Raju sõnul jooga juurde teadlikum elamine ja tarbimine. Sellele keskendub festivali ilutuba, milles osalejaile tutvustatakse looduskosmeetikat. «Nahk on meie kõige suurem organ ja kõik, mida määrid nahale, on suures ulatuses peagi ka vereringes. Kas teadsid, et tavalised kosmeetikatooted sisaldavad kahjulikke vahu-, lõhna- ja säilitusaineid ning on toodetud muu hulgas meile mürgisest naftast?» ütles Raju.

Et festival propageerib tervislikuma eluviisi poole püüdlemist, pakutakse seal mõistagi tervislikku toitu: smuutisid, käsitööjäätist, sušit, taimset toitu, toortoitu. Kõik see on alkoholi -, liha- ja valge suhkru vaba .

Möödunud aastal käis joogafestivalil 1400 inimest. «Sel aastal ootame jälle nõksuke rohkem,» lootis Raju.