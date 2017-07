Ämmaemand uuris, kuidas tunnevad sünnitustoas end mehed

Ämmaemand Käthlin Vahtel usub, et lugupidamine mehe rollist sünnitusel aitab tugevdada peresuhteid ning seepärast on väga oluline teada ka tema emotsioone ja üleelamisi.

«Naisi on meil küll uuritud, aga mehi selles kontekstis ja just Eestis peaaegu üldse mitte,» ütles ta. Tartu ülikoolis magistritööd tehes võttiski ta vaatluse alla meeste kogemused peresünnitusel.

Teeks parem remonti

Viieaastase ämmaemandakogemusega Käthlin Vahteli sõnul kinnitab igapäevaelu, et naised oma meest sünnituselt üldjuhul eemale ei jäta. Mõnikord võtavad nad kaasa õe, ema või sõbranna, aga mees on enamasti esimene valik.

Asi, mida ämmaemandad võiksid perekoolis Käthlin Vahteli meelest last ootavatele emadele rohkem rääkida, on see, et naine ei peaks eeldama, et ta mees tingimata tahab temaga kaasa tulla. Nii selgub ka ta magistritöö tarvis küsitletud meeste vastustest.

«Ikka teed nii, et naisel on parem, ja lähed kaasa, kuigi tegelikult mõtled, et ei taha ... Või noh pigem ei läheks, teeks kodus parem mingit remontigi või nii.»

«... lõpuks ikkagi oli see rohkem tema (naise) otsus kui minu, et tuleb kaasa tulla. Aga noh kodurahu huvides kannatad ära. Lõpuks polnudki asi nii hull, hakka või mõtlema, et nii pidigi minema …»

See, kui mees ei ole lapse sünnimomendil sünnitustoas, ei vähenda Käthlin Vahteli sõnul ju perekesksust ega isa rolli, sest rasedus, sünnitustegevuse algus ja valutamise aeg on sünnimomendist palju kordi pikemad ning just neil aegadel on naisele mehe tugi väga tähtis.

Mehi häirib kõige enam aga see, et nad ei saa füüsiliselt mitte midagi teha. Neil on väga keeruline leppida asjade kulgemise ja jälgimisega ehk lihtsalt ootamisega.

«Selline abituse tunne, et ei saa nagu mitte kuidagi naist aidata. Aga tahaks ju aidata, aga tegelikult on nii raske seda kõike lihtsalt niisama pealt vaadata ...»

«Tegelikult oli hea, et saime vahepeal naisega kahekesi olla, siis julgesin vanduda ka .... Oeh, veits kergem hakkas.»

Käthlin Vahtelit ennast pani mehi kuulates kõige rohkem mõtlema see, et sünnitusmajja tulnud vajavad palju rohkem privaatsust, kui haiglatöötajaile endale tundub.

Töötajad ise on harjunud häälte, hõigete, sammude ja edasi-tagasi jooksmisega. Aga sünnitajad ja tulevased isad soovivad, et nende tuppa astudes koputataks, et end tutvustataks, et nendega ei kõneldaks üleoleval toonil ning et lahkudes uks enda järel suletaks.

«Mingit enda tutvustamist nad seal sünnituses küll ei teinud ... Meil oli ka nagu segadus, et kes on kes või nii ...»

« ... ja siis ta nagu ütles, et kas sa oled mees või ei?! Ma tundsin end solvatuna.»

Meest tuleb kaitsta

Kus peaks mees lapse sündimise hetkel sünnitustoas seisma? Kas seal, kus ämmaemand lapse vastu võtab või oma naise pea juures?