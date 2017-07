Poisi peks algas solvamisest

Asjaosaliste sõnul sai lugu alguse Rakvere Grossi poe taga promenaadil, kus peksmise ohvriks langenud poiss kohtus juhuslikult noortekambaga. Väidetavalt olla nooruke ohver varem kaht tüdrukut solvanud. Kuna kambale avanes hea võimalus, nõuti poisilt, et ta oma sõnade pärast vabandust paluks.

Seda poiss tüdrukute ees ka tegi. Ent sellest hoolimata hakkasid noortekamba liikmed teda lööma ja tõukama. Ühel hetkel liitus seltskonnaga ka 17-aastane Andro, kelle täisnime Postimees alaealise kaitseks ei avalda.

Algharidusega Andro oli tolleks hetkeks jõudnud viimase viie kuu jooksul korjata endale kaks kriminaalkaristust. Esimest korda eelmise aasta oktoobri lõpus, mil ta mõisteti süüdi tapmise või tervisekahjustusega ähvardamises ja varguses, mis oli grupis toime pandud sissemurdmine.

Teist korda selle aasta veebruari lõpus samuti grupis sooritatud röövi eest ja sedakorda juba reaalse peksmise eest. Mõlema teo eest määrati talle aastatepikkune tingimisi vanglakaristus, mis tähendas, et järgmine kuritegu toob talle kaasa juba reaalse vangimineku.

Androt see aga ei takistanud. Pärast vabandamist kõndis 13-aastane poiss juba seltskonnast eemale, et minna oma laupäevaõhtut veetma – kell oli veidi pärast kuut õhtul. Ta hakkas liikuma Turu Tare taha, kuhu talle aga järgnesid Andro ja üks seltskonnas olnud tüdrukutest.

Seal lõigi Andro poissi rusikaga näkku. Rohkem polnudki vaja, sest 13-aastasele poisile oli ta selle löögiga tekitanud juba raske kehavigastuse, millest paranemiseks kulus tal vähemalt neli nädalat. Kannatanu läks sündmuspaigalt koju ning paar tundi hiljem algatas politsei juba uurimise.

Pärast nädalavahetust jõudis lugu ka meediasse. «See juhtum on mulle väga ränk, elan seda praegu tõsiselt üle,» ütles kaks aastat Rakvere gümnaasiumis poisi klassijuhatajaks olnud pedagoog Virumaa Teatajale. Ta tõi välja, et koolis lapsel sekeldusi olnud ei ole, kiuslikuks ega ülbeks teda ka nimetada ei saa. «Meil on igasuguseid õpilasi, aga temaga pole muret olnud. Ka koduga on alati kontakt püsinud,» lisas klassijuhataja.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerttu Kralli sõnul võis videomaterjalide põhjal kindlaks teha kellaaja, mil poissi löödi, kuid lööki ennast otseselt salvestatud materjalil ei olnud. «Kõrvalseisjatest keegi ei sekkunud ja kannatanu jooksis pärast toimunut kohe koju,» täpsustas Krall.

Kuna kahtlustatav ennast pärast tegu ei varjanud, oli uurijatel teda lihtne tabada. Nii leitigi ta üles juba löögile järgnenud nädala neljapäeval ehk 6. aprillil. Andro tunnistas oma teo ka kohe üles ning kahetses seda.

Ent kohtust see teda siiski ei päästnud. Kuna ta läks prokuratuuriga kokkuleppele, toimus asja menetlemine ülikiirelt. Sisuliselt kaks kuud pärast kuritegu ehk 5. juunil mõistis Viru maakohus Andro kehalises väärtkohtlemises süüdi. Talle määratud üheksakuuline vanglakaristus liideti varem all olnud tingimisi vangistustega kokku kolme aasta ja kaheksa kuu pikkuseks vabadusekaotuseks, mida ta hakkas kandma selle aasta 11. mail.

LISALUGU

Laste jaoks tuleb aega leida

Rakvere politseijaoskonna noorsoopolitseinik Kady Tiinas paneb selle loo valguses lapsevanematele südamele, et hoolimata kiirest elutempost ja pidevast ajapuudusest leiaksid nad aega oma laste jaoks. «Tundke huvi lapse huvide, tegevuste ja sõprade vastu ning aidake ja toetage neid elutee suuna valimisel,» rääkis Tiinas. «Nii tunneb laps, et ta on peres tähtis ja armastatud ning ei pea tähelepanu otsima tänaval pahatahtlikke tempe mööda saates.»

Tema sõnul on iga kodaniku kohus õigusrikkumist märgates sekkuda. «Lapsed vajavad aga teatud olukordadele selgitusi, kuna täiskasvanu ja lapse arusaamad asjadest on erinevad,» sõnas Tiinas, lisades, et tihtipeale ei olegi ju halvad mitte lapsed, vaid nende teod. «Täiskasvanute ülesanne on neile head eeskuju anda, neid suunata ja kindlasti hästi tehtu eest kiita, mitte ainult halva eest laita.»

Kui aga lapsed perelt piisavalt toetust ja tähelepanu ei saa, hakkavad nad Tiinase sõnul seda väljastpoolt kodu otsima ning nii satuvad noored tihti seltskonda, kus on teised sarnase koduse olukorraga noored. «Sotsiaalne vajadus tunda ühtekuuluvust, kuuluda kollektiivi, olgu see siis pere, kool, huviring, sõpruskond, on suure tähtsusega noore elutee suuna valikul,» ütles Tiinas.