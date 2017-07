Raatuse koolimajast jäävad alles vaid seinad

«Lammutamine käib siin veel kuu-poolteist,» ütles Raatuse kooli hoonet rekonstrueeriva Embach Ehituse projektijuht Marko Tarro. «Vanast majast jäävad alles vaid välisseinad ja kandetarindid. Teeme hoone seest täitsa puhtaks, ligi pooled vaheseinad lammutame samuti ära, et sellest saaks pärast põhjalikku ümberehitust nüüdisaegne koolimaja.»

Ligi 8000-ruutmeetrine neljakorruseline koolimaja Raatuse tänaval valmis 1973. aastal ning pärast seda pole seal põhjalikku remonti või ümberehitust tehtud ja nii oli suur hoone juba ammu armetus seisus.

Kaks lifti

Nüüd käsile võetud rekonstrueerimise käigus saab kool korda keldrist katuseni, sisehoovi lisandub ligi 200-ruutmeerine aatrium. Koolimaja esimesele ja teisele korrusele tulevad esimese kooliastme klassid. Kahel ülemisel korrusel hakkavad õppima 4.–9. klassi õpilased avatud õpperuumides.

Hoonesse ehitatakse kaks lifti, aulasse paigaldatav lükandsein annab tulevikus võimaluse teha aula ning sellega kokkuehitatava klassiruumi kiiresti ja lihtsalt suuremaks või väiksemaks. «Arhitektid Kaido Kepp ja Tõnis Taru on selle maja kavandanud väga nüüdisaegseks,» märkis Marko Tarro. «Näiteks võimlasse tulevad elektritõstega korvpallilauad.»

Põhjalikult muutub ka koolimaja ümbrus: õue rajatakse kaks korvpalliväljakut, väike kunstmuruga jalgpalliplats, neli jooksurada ja kaugushüppekast. «Teeme siia ka korralikud kõnniteed ja viisaka aia,» rääkis Marko Tarro.

Uuel aastal sisetööd

Selle aasta lõpuks peab koolimaja väljast enam-vähem valmis olema. See tähendab, et hoonel on peal uus soojustatud katus, ees uued, kolmekordse klaasiga aknad, seinad on soojustatud ning rajatud on uus küttetorustik ja -süsteem. Järgmise aasta alguses võetaks ette sisetööd. Aasta pärast juuli lõpus tuleb ehitajatel Raatuse kooli hoone töö tellijale, Tartu linnavalitsusele üle anda.

«Tuleva aasta 1. septembril on lapsed selles majas jälle sees,» kinnitas Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna ehitusteenistuse juht Priit Metsjärv.

Raatuse kooli ümberehituseks ja sisustamiseks kulub ligi kaheksa miljonit eurot, millest 4 644 992 eurot on Euroopa regionaalarengu fondist saadav toetus.

Remondi ajal käivad Raatuse kooli õpilased järgmisel õppeaastal koolis Ploomikese lasteaia hoones ja Eerika tee 1 üüritud ruumides. «Suurt remonti neis hoonetes ei tule, laseme ruume kohendada nii, et need sobiksid õppetööks,» ütles Priit Metsjärv.