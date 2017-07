Analüütikud soovitavad Tallinki aktsiat pigem osta

Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juhi Marek Randma sõnul andis pank juba eelmisel nädalal Tallinkile aktsiatele ostusoovituse hinnasihiga 1,1 eurot. «Eilse info põhjal me ei ole oma vaadet muutnud,» ütles Raidma neljapäeval.

SEB Leedu finantsturgude analüütik Eduardas Petrulis ütles, et Tallink Grupi kohta kolmapäeval väljastatud info on ettevõtte väärtuse mõttes neutraalne, sest teadaandest ilmneb liiga vähe detaile seniste arengute kohta. «Seega on iga sellel infol põhinev tehing oma loomult küllaltki spekulatiivne ja me ei soovita jaeinvestoril selle põhjal teha põhjapanevaid järeldusi või olulisi ostu-müügiotsuseid,» sõnas Petrulis.

Petrulis lisas, et neljapäevane hinnaliikumine börsil oli selles mõttes loomulik, et investorid kipuvad selliseid sõnumeid seostama võimalike ülevõtmispakkumistega. «Ülevõtmispakkumised tehakse sageli turuhinnast kõrgematelt tasemetelt, kuid see ei pruugi alati nii minna. Samuti ei ole olemasoleva info põhjal võimalik kindlalt järeldada, et üldse mingiks tehinguks läheb,» lausus Petrulis.

LHV vanemanalüütik Shana Gavron märkis Tallinki uudist kommenteerides, et Citigroup on olnud Tallinki ühe omaniku Baltic Cruisesiga kaua seotud ning seetõttu pole üllatav, et nüüd on pank mängu toodud, nägemaks, kas on võimalik veelgi suurendada aktsiaomanike vara. Baltic Cruises Holding, L.P., millele kuulub Tallinkist 16,1 protsenti, ja Baltic Cruises Investment L.P., millele kuulub laevafirmast 5,51 protsenti, andsid 6. juulil oma aktsiate eelisostuõiguse Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (Employee) II L.P.-le.

Gavron lisas, et see ei tähenda, et kindlasti mingeid muutusi tuleb. «Mis puudutab aga Tallinki aktsia ostu või müüki, siis oleme pakkunud Tallinki aktsia õiglaseks hinnavahemikuks 1–1,10 eurot, mis tähendab, et praegu kaubeldakse aktsiaga meie eeldatud tasemel,» ütles Gavron.

Börsifirma Tallink Grupp andis kolmapäeva õhtul teada, et grupi nõukogu otsustas alustada protsessi Tallinkile võimalike strateegiliste valikute leidmiseks. Selle protsessi finantsnõustajaks on nimetatud Citigroup Global Markets Limited.

Kui ettevõttele leitakse uus tuumikinvestor, kes omandab üle 50 protsendi aktsiatest, tuleb teha ülevõtupakkumine väikeaktsionäridele. See lootus kergitas eile Tallinna börsil Tallinki aktsia hinda üle kaheksa protsendi.

Tallinki väikeaktsionär, vandeadvokaat Toomas Taube ütles, et eks aktsionärid loodavad väljaostupakkumisele, mis tavaliselt on mõningase preemiaga olemasolevale aktsiahinnale. «Praegune elevus börsil on tingitud ikka sellest, et ühel päeval tuleb ilus väljaostupakkumine,» lausus ta.

Taube ütles, et ta ise pole otsustanud aktsiaid müüa ega ka juurde osta. «Mul tekitab selline peale uudiseid juurdeostmine tõrke, et ilmselt olen juba hiljaks jäänud,» nentis Taube. «Samas need, kes kiiresti reageerivad ja esimesel päeval juurde ostavad, võivad ka võita. Oleneb ka muidugi, kaua see eufooria kestab. Olgem ausad, ega praegu midagi kindlat ju pole, peale selle lootuse.»

Taube nentis, et eks Tallinki aktsiaga on seni olnud omad probleemid – ettevõte pole kasumlikkust käima saanud ning pole ka avalikustatud selget plaani, kuidas kasumlikkust tõsta.

«Aga ma olen pigem pikema vaatega need aktsiad ostnud ja ma igakuiselt ei mõtle ümber. Tallinki aktsia pole olnud kuldmune munev kana portfellis, aga ta pole olnud ka kahjumlik. Ettevõte teeb ju head ja vajalikku asja turul, tegemist on reaalselt äri ajava viisaka ettevõttega,» rääkis Taube.

_____

Loo autor omab Tallinki aktsiaid.