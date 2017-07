Raamatupidaja abi elas varastatud rahaga pillavat elu

«Ta oli kõikide arvates tore ja sõbralik inimene, kes oli ettevõtte hing ja aitas kõiki,» meenutas helgete sõnadega Kokka omaaegne töökaaslane. Rahvusvahelise ettevõtte Pärnu kontoris raamatupidaja abina töötanud Kokk jõudis firmas tegutseda seitse aastat, millest suurema osa ajast õnnestus tal kõigile märkamatult raha varastada.

Kolleegid midagi kahtlast ei märganud. Silma jäi vaid see, et Kokk viibis vahel kaua kontoris, armastas tööd teha üksi ja käis tööl vaid taksoga, mis näis rahalises mõttes ebapraktiline.

Üleüldse oli Koka elu tema palganumbriga vastuolus: naine elas tööandjalt võetud raha abil silmatorkavalt pillavalt. Hiljem selgitas Kokk politseile, et kogu raha kulus isiklikuks tarbeks: suuremalt jaolt riietele, jalanõudele ja reisidele.

Varguse kõigi asjaolude loetlemiseks jääks leheruum kitsaks: lühidalt öeldes tasus Kokk klientide esitatud arveid kaks korda. Esimene kord maksis ta summa endale, teine kord, kuu-kaks hiljem, kliendile. Täpsemalt kandis ta klientidele mõeldud raha otse oma raamatupidamisettevõttele OÜ Nupsten. Pärast seda muutis ta aga arvestust nõnda, et puudujäägid ja topeltmaksed seal ei kajastuks.

Raamatupidaja kasutas ära tõiga, et Läti emafirma ei kontrollinud kordagi pangaväljavõtteid digitaalsel kujul, vaid jälgis üksnes trükitud dokumente, mille Kokk ise koostas. Neil paberitel asendas ta oma firma nime mõne kliendi ettevõttega ja mängis sentidega, et topelt makstud summad välja ei paistaks.

Kokk oli võltsimises ja skeemitamises nõnda osav, et ükski audit ega aruanne ei tuvastanud ei anomaaliaid ega sedagi, et raha järjepidevalt tundmatu raamatupidamisfirma kontole kantakse.

«Ma pole nii hästi organiseeritud vargust varem näinud,» kirjutas üks raamatupidamist üle vaadanud töötaja pärast skeemi ilmsiks tulekut ülemusele.

Aasta-aastalt muutusid summad aga suuremaks ja ülekanded tihedamaks. Lisaks muutus varas lohakaks.

2015. aasta lõpus läks Kokk aga puhkusele ja tema asendaja sai enda kasutada Tolmetexi pangakonto, mis üldjuhul oli Koka hallata. Raamatupidajat asendanud töötaja avastas pangast klientide nimekirjast tundmatu Nupsteni nime. Tausta kontrollides selguski, et kahtlane ettevõte, millele Tolmetex pidevalt raha üle kannab, kuulub raamatupidajale.

Kokk kandis nelja aasta jooksul oma firma kontole 173 000 eurot, mille ta kandis edasi isiklikule kontole või võttis välja sularahas.

Kui omastamine 2015. aastal välja tuli, tunnistas Kokk oma süüd kohe. Ainuke mure oli selles, et ta oli kogu raha vahepeal ära kulutanud ja suurt summat polnud ta enda sõnutsi võimeline tagasi maksma.

Laenude abil suutis ta varasemale tööandjale tagasi maksta üksnes 10 700 eurot.

Ettevõte andis politseile kuriteost teada ja peagi mõistis Pärnu maakohus eksraamatupidaja omastamises süüdi, mõistes talle kokkuleppemenetluses kaks aastat vangistust, kuid seda tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Samuti mõistis kohus naiselt Tolmetexi kasuks välja ülejäänud summa ehk 161 000 eurot.

Kriminaalasja juhtinud prokurör Pille Juhkov selgitas, et summa kasvas nõnda suureks seetõttu, et raamatupidajal õnnestus vargust aastaid varjata. Samal ajal leiab prokurör, et pigem lükkas Kokk dokumentide võltsimisega kuriteo avastamist vaid edasi.

«Kui kahtlus raha ebaõige kasutamise kohta juba tekkis, oli see võimalik üsna kiirelt avastada ja seda tõendada,» märkis Juhkov.

Kuidas raha tagasimaksmine kulgeb, ei taha kumbi osapool selgitada.

«Olen kohtus oma ütlused andnud ja kasutan enda õigust mitte kommenteerida,» kostis Kokk Pärnu Postimehele. Samuti ei soostunud ajakirjanikuga rääkima Tolmetexi esindajad.