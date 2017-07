Tallink on kolmandik Tallinna börsist

VARIANT 3. Aktsiaid soovivad müüa Citigroupiga seotud investorid

Kõige tõenäolisem variant. Teadaolevalt on Baltic Cruises Holding ja Baltic Cruises Investment erakapitalifondide moodi suletud investeerimisfirmad, kes paigutavad oma osanike ja investorite raha. Tallink on olnud Citigroupiga seotud juba enne börsile minekut 2005. aasta lõpus ning omal ajal oli avalikuks ettevõtteks saamine ka Citigroupilt laenu saamise tingimuseks.

Oma osalust suurendas Baltic Cruises viis aastat tagasi, 2012. aasta lõpus, mil Infortar müüs investeerimisfirmale 28,3 miljonit Tallinki aktsiat hinnaga 1,1 eurot aktsia, mis oli 42 protsenti turuhinnast kõrgem. Peale Infortari müüs samale firmale 23,15 miljonit aktsiat investeerimisfond Amber Trust ning üks miljon aktsiat investeerimisfond Firebird. Seega osteti kolmelt firmalt kokku 52,45 miljonit Tallinki aktsiat kogusummas 58 miljonit eurot.

Niisuguste fondide investeeringute keskmiseks pikkuseks ongi üldjuhul viis kuni seitse aastat, mistõttu on loogiline, et nüüd mõtlevad fondid Tallinki aktsiapositsioonist väljuda.

Kes võiks olla Tallinki aktsiate ostja? Kõige tõenäolisem ostja on Infortar, kes peaks olema valmis aktsiate eest välja käima esialgu 200–250 miljonit eurot, aga ilmselt tuleb siis ka kohustuslik ülevõtmispakkumine kõigile aktsionäridele, nii et lõppsumma võib ulatuda kuni poole miljardi euroni.

Siiski on väheusutav, et Infortar hakkab kogu ettevõtet välja ostma ning börsilt ära viima. Nagu öeldud, läheks see neile liiga palju maksma. Infortari majandusaruandest nähtub, et eelmise aasta lõpu seisuga oli ettevõtte bilansis vaba raha 23 miljonit eurot ning käibevara kokku 50 miljonit eurot, millest peaks küll olema, et pankadest piisavalt suurt laenu saada.

Poole miljardi euro eest aktsiate väljaostmiseks peaks Infortar ilmselt hakkama mingit vara müüma. Pigem võib arvata, et nad teevad aktsionäridele sellise ülevõtmispakkumise, mida väikeaktsionärid vastu ei võta.

VARIANT 4. Mängu tuuakse täiesti uus tuumikinvestor

Ka see variant on võimalik, aga kes see võiks olla, on väga keeruline öelda.