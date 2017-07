Viimased märgid tondilossist peaks kaduma augustis

Ehkki majakarp langes juba suve hakul, pole sellest maha jäänud kivikuhja seni ära veetud, sest firma, kellelt kinnistu omanik osaühing Vintselle lammutamise tellis, ei saanud tarvilikku käitlemisluba kätte nii kiiresti, kui algul loodeti.

Vintselle arendusjuht Andres Suurna selgitas, et kooskõlastuste saamine võttis oodatust rohkem aega puhkuste hooaja tõttu, kuid nüüd on asjad sealmaal, et tuleval esmaspäeval alustatakse hunniku äravedu. «Tegelikult oleme graafikus, sest umbes kuu on meil veel lepingu kohaselt aega,» täpsustas ta.

Suurna avaldas veendumust, et rusuhunnik viiakse minema üsna kiiresti. Kui see saab tehtud, täidetakse maasse jäänud süvend ning rajatakse uus haljastus. Kõik tööd peaks ühele poole saama umbes kuu ajaga.

Seda, mis maatükist edasi saab, ei söandanud Suurna esialgu kindlalt öelda.

«Planeering on kinnitatud, kuid praegu pole projekti ega ehitusluba. Analüüsime ja vaatame, mis edasi saab, kuid tõenäoliselt jääb haljasala mingiks ajaks lihtsalt seisma,» nentis ta.

Planeeringu järgi jagatakse vabanev ala kaheks, millest ühele saab Vintselle ehitada kuni kolm äri- ja eluhoonet. Teise on lubanud linn ära osta, et jätta järve kallas avalikku kasutusse.

Tartu rajooni kultuurimajaks projekteeritud hoonet hakati Elva kesklinna ehitama 1987. aastal, kuid see jäi riigivõimu vahetumise ja rahanappuse tõttu lõpetamata. Mustendavate aknaaukudega rajatis oli ohtlik, mida kinnitasid ka mitmed seal juhtunud õnnetused.