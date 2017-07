Koolipapa kihutab vanas kabrioletis

Selle nädala alguses riputas Agur nii-öelda turu katsetamiseks portaali soov.ee kuulutuse, et soovib tervikkomplektidena müüa kolme korralikku Vene autot. Nüüd pole aga autohuviline oma otsuses enam nii kindel. «Panin küll kuulutuse üles, aga nüüd vist enam ei müü,» ütles Agur.

Tema sõnul said autod müügiportaali üles pandud, et katsetada, kas selliste komplektis müüdavate masinate vastu üldse tuntakse huvi. Mehe sõnul on mõni huviline küll olnud, aga kaubaks pole läinud. «Tegelikult on vaja mõned autod eest ära müüa, et saaks poolikud projektid lõpuni ehitada,» ütles ta. Praeguse seisuga pole kuulutuse vastu rohkem huvi üles näidatud ja nüüd võib Aguri sõnul rahuloluga öelda, et sõiduriistad omanikku ei vaheta.

Vene päritolu autodesse on Agur kiindunud juba pikka aega. «See pole lihtsalt hobi , see on rohkem nagu haigus või elustiil , » kirjeldas ta . Kõik sai tema sõnul alguse juba varases lapsepõlves. «Vana Ugala juures, kus ema kunstnikuna töötas, oli väike autopark, kus sai juba väikse poisina turnimas ja uudistamas käidud,» meenutas mees. «Samuti puutusin maakodus tänu Karksi kolhoosile ja Polli katsebaasile masinatega palju kokku.» Nimelt on praegu Tallinnas koolidirektori ametit pidav Agur üles kasvanud Viljandis ja Karksis, Kiivita talus, kus mehe sõnul on siiani ka tema süda.

Oma esimese auto sai Agur juba keskkoolis . «10. klassis ostsin endale roosa Moskvitši 407,» meenutas ta. Sealt edasi süvenes huvi veelgi ja nüüdseks on Aguri hoovi pealt läbi käinud kindlasti rohkem kui 100 Vene autot. «Praegu on mul kuskil kümme autot,» märkis mees, kelle sõnul on sõidukorras masinaid hoovis kuus, teised vajavad veel viimistlemist. Autode parandamiseks mehel endal paraku väga palju aega ei jätku, sest ta elab ja töötab Tallinnas, kuid autod on Karksis. «Remontida ise eriti ei jõua ja selle jaoks pole mul ka eraldi töölisi,» nentis ta. «Eks see käibki nii, et keegi külaonu keevitab ja keegi õmbleb istmeid ja kui midagi on puudu, vaatad jälle, kust mõne vajamineva autoosa saad.»

Tallinnas sõidab Agur katuseta UAZ 496ga ja seda aasta läbi. «Kui Tallinna kesklinnas on vaja lühikesi otsi sõita, ei ole külmal tähtsust ja kuni viie kilomeetri pikkused sõidud on iga ilmaga tehtavad,» kirjeldas autofänn. Tema sõnul osaleb see sama masin ka kooli pidulikul väliaktusel, mille juurde kuulub riigikaitseõppurite paraadmarss. Seal on auto lippude kandja ja siis istuvad roolis juhtimisõigusega gümnasistid. «Samuti saab lahtist UAZi kasutada erinevatel sündmustel, näiteks Raekoja platsil bändiautona, kui esineb Direktori bänd 3 ehk DB3,» lisas Agur.

Oma lemmikautoks peab Agur aga rohelist Volga GAZ-21. Lisaks kuulub tema autokollektsiooni veel näiteks must Volga GAZ 24-10 ja käsijuhtimisega valge invaauto Zaporožets. Garaažis ootab parandamist veel ka näiteks must Volga GAZ-21. «Ehitusjärk on poole peal: on värvitud ja keevitatud ning sõidab, aga istmed ja polstrid vajavad tegemist,» kirjeldas Agur.

Autohuvilise sõnul on Eestis palju inimesi, kellele Vene masinad huvi pakuvad. «Tõelised kollektsionäärid mind muidugi õigeks vanaautohuviliseks ei pea,» lausus mees, kelle sõnul erineb tema selle poolest, et ei tee autosid korda näitustel käimiseks vaid selleks, et nendega pidevalt praktilisi sõite teha. «Mulle meeldib vana Vene auto aura ja hingus ning loomulikult pisut bensiinilõhnaline salong,» kiitis Agur muiates. «Vene auto spetsiifilised lõtkud, kolinad ja loksud. Ka käivitamiseks ja käigu vahetamisel peab olema õige seljatunne.»

Peale autode pakub Agurile huvi ka lennundus. Aktiivse erapiloodina lendab ta aeg-ajalt Eestis ringi ja maandub oma Karksi kodulennuväljale. Peale selle korraldab ta kodukohas ka lennupäevi, mis sellel aastal toimuvad juba 11. korda augustikuu esimesel nädalavahetusel. 5. augustil kell 10 toimub Karksi keskplatsil kogunemine ka Vene autodele, et sealt koos edasi rongkäigule minna.