Talud lükkavad pühapäeval väravad valla

Samuti kostitatakse kodukohvikutes külalisi oma talu saadustega.

Piima- ja jäätisebaar

Tartumaal Talvikese külas asuv Andre juustufarm võõrustas mullu ligi 3000 külalist ja osutus üheks populaarseimaks sihtkohaks.

Talus saab lehmade ja vasikate keskel jalutada ning neid silitada. Et pererahvas kutsub oma loomi hellitavalt mammukesteks, avatakse pühapäeval farmis Mammamuu jäätise- ja piimabaar. Kuuleb ka seda, kuidas saab piimast juust.

Andre perenaine Erika Pääbus rõhutas, et juustu on talust osta alati odavam kui poest, ning lubas, et nii nagu eelmisel aastal, saab seda osta nüüdki.

Eelmisel aastal registreeris end külaliseks 60 inimest, aga kohale tuli pea poolteist tuhat, oli Luke farmimeierei peremees Aigar Brett üllatunud.

Tänavu augustis täitub Andre farmil kaks aastat juustuvalmistamise algusest. «Peremees on nüüdseks hakanud juba kaaluma nime vahetamist: tema õige nimi on Aivar, aga kõik kutsuvad Andreks,» muigas perenaine.

Eestis ainsana hallitusjuustu tootva Luke farmimeierei peremees Aigar Brett tunnistas, et võtab sedapuhku külalisi vastu tavapärasest veidi nukramas meeleolus, sest tema kõrvaltegevus – mesindus – sai kevadel valusa tagasilöögi. Nimelt heitsid kõik tema kuus mesilasperet ootamatult hinge.

«Hakkan juba vaikselt toibuma. Õnneks jõudsin suve hakul kolm uut peret osta ning praeguseks on mesi vurritatud ja purki pandud,» rääkis ta. Et mesilastele sai ilmselt saatuslikuks taimekaitsevahendite pritsimine ümbruskonna põldudele. «Meie tunnuslause võiks olla «Puhas loodus»,» sõnas ta.

Brett lubas, et pühapäeval tema meiereisse külla tulevad inimesed saavad juustust isu täis süüa, kuid juustutegu näha ei saa. «Sel päeval kulub inimestega suhtlemise peale kogu aeg ära. Ja kui ma teen juustu, siis ma teen juustu,» sõnas ta konkreetselt.

Õhtuks telkima

«Eelmisel aastal registreeris end külaliseks 60 inimest, aga kohale tuli pea poolteist tuhat,» oli Brett üllatunud. Sellele viidates tegi ta ettepaneku, et tulevikus võiks avatud talude päeva korraldada laupäeviti, et inimestel oleks võimalik õhtuks maale telkima jääda, grillida ning rohkem maaõhku nautida. «See oleks nagu kirss tordil!»

Vesiveski talunik Mati Rüütel rääkis, et tema talust on võimalik osta kõike, mida valmistatakse astelpajust: alustades mahlast ja sinepisegust ning lõpetades siirupi ja marmelaadiga.

Rüütel lubas, et plaanis on pakkuda šašlõkki värske salatiga ning pannkooke. Selleks et lastel rohkem lusti oleks, toob ta aga naabertalust kohale kitsed, jänesed ja ponihobused.

Kaardi, mis juhatab huvilised avatud taludesse, leiab kodulehelt avatudtalud.ee.