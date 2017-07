FIA sõitis F1 tiimidest üle

Esmaspäeval möödus kaks aastat Jules Bianchi surmast. Noor Prantsusmaa vormelipiloot sõitis 2014. aasta Jaapani GP-l otsa kaassõitja masinat teisaldanud traktorile. Pärast üheksat koomas veedetud kuud vandus Bianchi saadud vigastustele alla.

Kolmapäeval otsustas FIA, et F1 peab nui neljaks muutuma turvalisemaks, ja kinnitas vaatamata tiimide vastuseisule käsu, millega hakkavad tulevast aastast vormelite kokpitti ümbritsema «aupaiste» turvasüsteem. Kuigi sümboolselt sündis otsus vahetult pärast Bianchi surma-aastapäeva, olid tegelikud kaalutlused hoopis proosalisemad – nüüd saavad tiimid hakata oma järgmise aasta vormeleid arendama.

Sõitjatele uuendus ei meeldi

Nõnda sai lõpu mitu aastat kestnud vaidlus, kuidas kaitsta tulevikus sõitjaid, eriti nende autodest välja piiluvaid päid, traagiliste õnnetuste eest. Kuigi tulevane turvapuur poleks ülitõenäoliselt Bianchi elu päästnud, võiks praegu meie seas olla teine endine F1-piloot, Justin Wilson, kes hukkus 2015. aastal IndyCar võidukihutamisel, kui sai pihta konkurendi masina küljest pudenenud detailidega. Just sellest ideest tõukuvalt tõi FIA avalikkuse ette turvapuurisüsteemi, mida on väidetavalt salaja aastaid arendatud. Sõitjate seas sai see oma kaarja kuju järgi nimeks «aupaiste» ja sellest ajast saati on seda saatnud vali kriitika.

«Palun ei ! See on kõige koledam arendus F1- sarja ajaloos . Ma hindan turvalisuse tagaajamist, aga see on vormel 1 ja praegu on kõik korras,» ahastas Lewis Hamilton, kui nägi esimest korda vormelit, millele turvapuur peale kruvitud.

«Ma ei taha takistada F1 turvalisemaks muutmist, aga võidusõitjatena teeme teadliku otsuse võistelda ohtlikul alal. See läheb vastuollu F1 olemusega, kõigega, mida ma alates lapsepõlvest näinud olen ja mis on ala juurde kuulunud 1950. aastast saati,» kritiseeris uuendust Romain Grosjean. «Kuidas see käitub vihmas, kuidas Spa ringrajal, mis käib üles-alla, kuidas Singapuri tuledes?» lisas prantslane. «Kui see tuleb, olgu, aga kui ma saaksin oma meelsust näidata, hääletaksin selle vastu.» Kuigi sõitjad tunnistasid, et nähtavust puur märkimisväärselt ei vähendanud, toetasid FIA läbi viidud uuringus selle kasutuselevõttu vaid viis pilooti 16st.

Üleüldise vastuolu tõttu muutis FIA plaane – esialgu pidanuks puurid vormelitele kruvitama juba tänavuseks hooajaks, aga seda lükati 12 kuu võrra edasi. Aasta andis võimaluse välja töötada ka alternatiivne lahendus, kokpitti ümbritsev plastikust «esiklaas». Avalikkuse ette toodi see möödunud nädalavahetusel toimunud Suurbritannia GP-l.

Üheksa tiimi vastu

Ferrari ja Sebastian Vettel andis sellele variandile aga hävitava hinnangu. «Mul hakkas pea veidi ringi käima. Nähtavus pole kumeruse tõttu just kõige parem,» rääkis sakslane, kes suutis pikemast planeeritud katsetusest läbida vaid ühe ringi. «See moonutab pilti ja lisaks pääses sealt tuul mu kiivri taha, mis surus pead ettepoole.»

See kommentaar oli kõik, mida FIA vajas. Kolmapäeval kogunes F1 strateegiagrupp, kuhu kuuluvad FIA, sarja kommertsõiguste omanikud ja kuus juhtivat võistkonda. Lisaks kutsuti oma arvamust avaldama kõik ülejäänudki tiimid. Autosport väidab, et meeskondade sõnum oli selge: üheksa tiimi kümnest andsid mõista, et nemad pole «aupaiste» süsteemi poolt. FIA võttis arvamuse teadmiseks, aga surus oma tahtmise siiski läbi. Turvalisusesse puutuvates küsimustes on neil ainuotsustusõigus ja nõnda hakkavadki vormelid tulevast aastast turvapuure kandma.

Pole välistatud, et mõni tiim katsetab sel hooajal veel esiklaasilahendust ja et FIA võib tulevikus meelt muuta ning turvapuurist loobuda. Praegu tundsid nad aga survet otsus ära teha, sest tiimid töötavad juba 2018. aasta vormelite kallal ning selleks peavad nad teadma reegleid, mille järgi masinad ehitada. «Umbes kaks kuud tagasi,» andis Red Bulli tiimiboss Christian Horner vastuse küsimusele, millal tema arvates tulnuks otsus teha. Valik võis olla ebapopulaarne, aga vähemalt on nüüd selgus majas.