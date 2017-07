Rattahullud pedaalivad Petersoni radadel Riiga

Seda enam paneb kulmu kergitama, kui mõni inimene võtab nõuks selle vahemaa siiski kondimootori jõul läbida. Seltskond rattamatkahuvilisi kavatseb aga just sellise sõidu ette võtta.

Mööda rahulikke teid

Retke organiseerija on ratturite seas tuntud klubi Passion of Adventure, kelle korraldatud pikim matk on olnud näiteks Tallinnast Pariisi vaatama Tour de France’i. Osa klubi liikmeid sõitis kaasa hiljutisel Läänemere tuuril läbi Peterburi ja Skandinaavia maade ning arvatavasti seal kinnistuski mõte pedaalida Tartust Riiga, rääkis klubi asutaja ja matka korraldaja Priit Ailt.

Tema sõnul ei ole klubi liikmete eesmärk kusagil võistelda, ehkki mõned seda teevad, vaid ratastega eelkõige matkatakse. Tõsi, korra nädalas tehakse ühiselt trenni, sest muidu oleks paarisaja kilomeetrini ulatuvaid teekondi võrdlemisi raske läbida.

«Kakssada pluss kilomeetrit pikki üritusi on tehtud üksjagu, Riiga mineku mõte on viia aga matk uude sajasse,» märkis ta. «Uus sada» tähendab seda, et rännaku pikkus ulatuks juba 300 kilomeetrini.

Teeme pause, joome-sööme just nii tihti ja nii palju, et 300 kilomeetrit saaks ilusti läbitud, ütles Priit Ailt.

Kilometraaži saavutamiseks ei sõideta Tartu raeplatsilt otse Valka, vaid läbi Otepää ja Sangaste. Lätis pedaalitakse Valmierast mööda Smiltene ja Cēsise kaudu ning Riiga jõutakse läbi Ropaži ja Zakumuiža ida poolt. Finiš asub Riias teisel pool Daugava jõge Võidu pargi servas.

Kuna matka mõte on väga uus, pole sõna sellest veel levida jõudnud, tõdes Ailt. Esialgu on teatanud soovist kaasa lüüa kümmekond ratturit Pärnust, Tartust ja Tallinnast. Kes tahab veel pedaalijatega liituda, peaks saatma sellekohase e-kirja aadressile info@passionfor­adventure.ee.

Ailt rõhutas, et kindlasti ei ole korraldajail soovi kasvatada matkajate hulka suureks. «Ideaalne seltskond oleks 15–20 inimest,» ütles ta. Maksimaalne osalejate arv võiks Ailti hinnangul piirduda 25 sõitjaga.

12 tundi teel

Ratturid plaanivad teele asuda 26. augusti hommikul kell 7. Kui tavaliselt suudab matkaseltskond hoida rattasadulas tempot 30 kilomeetrit tunnis, siis ajalugu näitab, et nii pika tee peale keskmine kiirus väheneb ja langeb 25–28 km/h kanti, ennustas Ailt.

Arvestades söögipause ja seniseid kogemusi, et kellelgi läheb teekonnal ikka rehv katki, ennustas ta Riia-sõidu kestuseks 12 tundi. «Teeme pause, joome-sööme just nii tihti ja nii palju, et 300 kilomeetrit saaks ilusti läbitud,» ütles ta. Ratturitega sõidab kaasa saateauto, kuhu saab jätta varustuse.

Riiga jäädakse ööbima ja kel jaksu, saab ka natuke pidu pidada. Koju tagasisõidu organiseerib igaüks ise. Rattad ja pagasi saab saateautoga saata. «Teekonnal võib tekkida idee rattaga ka tagasi matkata, nii et midagi pole välistatud,» muheles Ailt.