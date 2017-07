Volikogu liikme suhtlusstiil: iga nurga pealt sülitan teie peale

Lugege, kuidas suhtleb avalikkusega suusamaja üks pidajaid, vallavolikogu liige Roland Tarum, keda ajaleht Põhjarannik on varem metallivargustega seostanud.

-Me tahaksime tänases (eilses – toim) Postimehes ilmunud artiklist rääkida …

Teie ei ole minu arust mitte keegi, et teie annate aega suhtlemiseks ja vastamiseks. Tegelikult see artikkel on ju puhas etteütlus. Seal ei ole mitte midagi. Seal ei ole ju oma loomingut ega mitte midagi.

-Me käisime kohapeal ja …

No see, et te seal kohapeal käisite, ei tähenda mitte midagi …

-Lugesime valla ja MTÜ saadetud meile.

Noh, aga te oletegi ju etteütlusega tegelenud. Teile vastas ju ainult Kraas (kaevandusmuuseumi tegevjuht Andres Kraas – KK), meie ei ole teile midagi vastanud.

-Tarmo Kütil oli võimalus vastata.

Aga kui nüüd tuleb välja, et inimene on konkreetselt valetanud ja ta on kelm, mis te siis teete? Kas te tulete siis Kohtla-Nõmmele ja võtate mikrofoni kätte ja karjute, et ma tegelesin etteütlusega, andke andeks. Et ühelt poolt te nagu lahmite, aga teiselt poolt, kas te vastutate ka? Minul on kogemus konkreetselt Põhjarannikuga, kes on kaks korda minu käest kotti saanud. Selles mõttes, et nad on puhtalt minu kohta p***a kirjutanud ja pole kordagi vabandanud. Isegi peatoimetajale helistasin isiklikult ja ütlesin, et nüüd on hetk vabandada. Mitte ühtegi vabandust pole tulnud, MITTE ÜHTEGI!

-Millega meie siis eksisime?

Vaadake praegu ei saa vastata, kuna käib revideerimine ja uurimine. Selles mõttes käib uurimine, et uurija peabki avalduse vastu võtma. See, et asi on prokuratuuris, nagu Kraas armastab väga peenelt sõnu valida.

-Aga kui teie selle lepingu saite, mis tehti kümneks aastaks renditasuga 0 eurot …

Nii?

-… kas siis ei tekkinud tunnet, et midagi on siin mäda?

Absoluutselt ei tekkinud, sest ma helistasin kohalikele inimestele ja ütlesin, et osalege ka konkursil. Kas te teate, millises seisus see maja oli? Küsimus oli, kas lükata maja maha või hakata midagi tegema. Mina ütlesin Tarmole, et tule appi, hakkame tegema. Tänaseks on sinna 40 000 eurot isiklikku raha maetud.

-Mhm …

Mhm (ajakirjanikku jäljendades). Mis te mulisete? Te oleksite pidanud enne küsima, kui te artikli välja lasite. See on sama moodi kui visata propellerisse p***a ja siis kõik on p****a kokku saanud ja siis pärast mõtled, et kust pesemisega pihta hakata.

-Nii et teie väidate, ebaseaduslikku tegevust ei ole?

Mina ei pea teile midagi väitma. Ajakirjanik ei ole minu jaoks mitte keegi. Selleks on Eestis uurimisorganid – advokatuur, uurijad, kohtud ja asjad, aga mitte ajakirjanik. Ajakirjanik paneb etteütlust. Las prokuratuur uurib, kas oli midagi valesti või ei olnud. Ja kui tuleb välja, et ei olegi midagi ebaseaduslikku, mis te siis teete? Kas te kõnnite ka neljakäpukil ja ütlete, et kurat, näed, mees ei varastanudki metalli.

/…/

-Meie lahendame probleeme tsiviliseeritumal moel.

Mis tsiviliseeritumal? Kõigepealt viskate p***a propellerisse ja siis hakkate mõtlema, mida teha. Vene ajal lasti maha ja siis hakati küsima, kas oli süüdi või ei olnud. Täpselt sama käekiri, ainult sõna on teine, «tsiviliseeritud». Mitte mingit vahet ei ole. Minu käest te enne ei küsinud. Muidugi ma oleksin teid ka kohe pikalt saatnud, sest ma üldiselt ei suhtle ajakirjanikega. See oli praegu õnn, et ma üldse teiega suhtlema hakkasin. /…/ Ma ei ole muidugi ise läbi lugenud seda artiklit, sellepärast et kui ma juba esimesi asju sealt kuulsin ...

-Soovitan lugeda.

Ei ma ei loe seda, sest mul ei ole mõtet p***a lugeda, ausalt. Okei, kottige mind, mul on pohhui teist. Iga nurga pealt sülitan teie peale. Aga te olete kottinud volikogu esimeest, kes on tegelikult terve elu puhta resümeega inimene olnud, kes pole kordagi tahtnud vallale midagi halba.

Täpsustus: eilses Postimehes oli ebatäpsus, et Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseum kuulub Eesti Energia alluvusse. Tegelikult on muuseum iseseisev asutus ja Eesti Energia selle suurimaid rahalisi toetajaid.