Jõhvi-Tartu maantee ääres käib äri ohu piiril

Maanteeameti Ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi sõnas aprillis, mil parkla veel päris valmis polnud, et soovivad kindlasti näha tee ääres kauplejaid äri ajamas uues parklas. «Pärast viimase asfaldikihi laotamist tuleb parkla veel markeerida ning pärast kvaliteedikontrolli on parkla nii puhata soovivatele liiklejatele kui ka kaupmeestele avatud,» sõnas Palmi kolm kuud tagasi.

Nüüdseks on parkla asfalditud. Seal on maha märgitud veokite ja sõiduautode parkimiskohad ning ka kollane parkimiskeelu ala. Keeluala on keset parklat seetõttu, et selle kohal kõrguvad kõrgepingeliinid. Seega ei tohiks seal keegi parkida ega ka ilmselt kaubaletti üles seada. Küll oleks kauplejatel lahedalt ruumi parkla äärtes.

Seis on endine

Paraku on praegu seis selline, et kala- ja kurgimüüjate letid on endiselt truult Mustvee linna poolses maanteeservas ning vastselt valminud parklas pole ühtegi kauplejat.

Kitsal teeserval lettide taga seisvad kaupmehed väidavad, et ei tea, kas nad üldse tohivad oma lette värskelt valminud parklas püsti lüüa ning kelle käest selle tarvis luba tuleks taotleda.

Uue ristmikuga on aga tekkinud olukord, kus Jõhvi poolt Tartu poole liikuvad sõidukid teevad müügiputkade juurde keeramiseks manöövreid isegi üle kolme sõidurea. Ka pole Mustvee linnapoolses teeservas piisavalt ruumi, et mitu autot saaks seal ohutult parkida.

Need liiklejad, kes peatavad auto Mustvee ristmikul kaupmeeste müügileti juures, peaks enne juhiukse avamist hoolega peeglisse vaatama. Vastasel juhul võib tagant lähenev sõiduk ukse lihtsalt minema sõita.

Mustvee linnapea tõdes, et müüjatele ja ostjatele oleks palju turvalisem, kui kaubeldaks linna turuplatsil, kuid ta saab aru neist müüjatest, kes ootavad tee ääres oma kraamile ostjaid.

Korralduslik aps

«Tee ääres kauplemine on Peip­si kaldal elava rahva traditsioon ning kauplejaid leiab teeservast pea kogu maantee ulatuses,» märkis Mustvee linnapea Max Kaur, kelle hinnangul võiks kauplejad ohutuse mõttes siiski kolida uude parklasse.

«Et uus parkla on maanteeameti objekt, ei saa meie seal kauplemist koordineerida,» lisas linnapea.

Maanteeameti Ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi rõhutas aga aprillis, et esialgu tuleb kaupmeestel suhelda maanteeameti liikluskorraldusosakonnaga. «Loodame selle võimalikult kiiresti mõistlikumalt korraldada ning koostöös Mustvee linnavalitsusega jõuda selleni, et lubasid saaks väljastada linn,» lisas ta.

Praegu on pall siseministeeriumi väravas, kes peaks andma kauplejate müügiplatside korralduse üle Mustveele. Vastavaid volitusi linnal aga pole, seega sagimine kitsal maanteepervel jääb kestma.