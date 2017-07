U18 koondis läbi Kullamäe silmade: kes on uus Metstak, kes Schortsanitis ja kes pullimees?

Sten Saaremäel (tagamängija, 187 cm). «Poisid nimetavad teda kõige suuremaks töömeheks ja seda näevad ka treenerid. Vaikne poiss, tõsine töömees, kelle tugevus on kaitsemäng. Vajalik ja kasulik mees.»

Kristian Kullamäe (tagamängija, 194 cm). «Lahe vend nagu isagi, täitsa normaalne vana! Aga tõsisemalt rääkides, eks ta üks meeskonna eestvedajaid peaks olema. Kui on mängus raske hetk, siis oodatakse, et tema võtab mängijad kokku ja ütleb, mis vaja öelda. Usun, et see roll sobib talle ka . »

Hugo Erkmaa (tagamängija, 194 cm). «Tõsine poiss, heas mõttes. Ma pole teda vist kunagi naermas näinudki. Heas mõttes nahaalne ja vihane mängumees, selliseid on igasse tiimi vaja. Kiire, füüsiliselt üks tugevamaid.»

Robin Kivi (tagamängija, 198 cm). «Üks selle võistkonna snaipritest, kes kolmepunktijoone taga patrullib. Tagasihoidlik , inimesena rahulik . »

Märt Rosenthal (tagamängija, 191 cm). «Sarnaselt Kiviga hea kaugviskaja. Eks sealt Tartust neid snaipreid ikka tuleb. Võitleja tüüp. Rõõmsameelne sell, kes tahab hirmsalt korvpalli mängida. Seda tean juba varasemast, et tema jaoks on korvpall elus kõige tähtsam asi.»

Hendrik Eelmäe (ääremängija, 199 cm). «Jälle Tartu mees, heade korvpalligeenidega, isa on vana kossumees. Suurepäraste gabariitidega tagamees, keda saame kasutada nii ühe kui ka kahe positsioonil. Teistest aasta noorem, aga klapib ülejäänutega hästi. Kõva töömees ja hingega asja kallal. Sellistega on alati rõõm koos olla . »

Georg-Simon Herodes (ääremängija, 200 cm). «Vaikne vend, kes ajab oma asja nii hästi, kui suudab. Kohusetundlik poiss, kes alati kuulab, mida treenerid räägivad.»

Henri Drell (ääremängija, 205 cm). «Lahe kuju , tiimimees . Temal mängivad ka head geenid rolli, olen tema isaga (Harri Drell – M. G.) isegi koos mänginud. Ema on samuti korvpallur (Marelle Grünthal-Drell – M. G.). Positiivne tüüp, hea naljasoonega ja nalja meeldib talle teha palju. Vahel teeb ehk isegi liiga palju nalja, aga poistele see meeldib, sest tal on alati midagi lõbusat öelda ja see hoiab meeskonna vaimu üleval.»

Erki Kuhi (ääremängija, 203 cm). «Ka aasta noorem, Steni kõrval teine suur töörügaja, kelle peale võib meeskond alati kindel olla, sest ta teeb alati nii-öelda oma ära. Skooritegemisega silma ei paista, aga teeb musta tööd, mida paljud tähele ei pane.»

Kaspar Treier (ääremängija, 204 cm). «Kui peale vaatad, siis tekib tunne, et vana ja kogenud mees, kes hakkab varsti karjääri lõpetama. Teab, mida teeb, parajalt kaval ja väga hea viskega. Mängib nelja, aga üritame teda just tulevikule mõeldes ka kolme peal kasutada. Sümpaatne mängumees, alati rõõmsameelne kutt.»

Arthur-Herman Entsik (ääremängija, 200 cm). «Ka lahe vend! Looduse poolt pole ehk nii palju antud, et sellel positsioonil mängida, aga ta teeb selle tahtmisega tasa. Eriliselt hea omadus on tema puhul see, et tal meeldib vastasmängijatele haiget teha. No selline Margus Metstaki tüüpi vend, mida just väga tihti ei kohta. Tal on Metstakiga sarnased nipid . Trennis teised jorisevad kogu aeg seetõttu ja seda on lahe vaadata.»

Matthias Tass (tsenter, 210 cm). «Tassi valisid poisid selleks suveks kapteniks. Eks tal on vastutus kanda . Heasüdamlik suur poiss, keda ma tean juba ammusest ajast, sest nad alustasid minu pojaga koos. Vahel ehk liiga heasüdamlik, mänguolukordades siis. See, et poisid ta kapteniks valisid, annab loodetavasti veel enesekindlust ja jõudu juurde. Treenerid ootavad, et ta end väljakul kehtestaks. Ilma Tassita seda koondist ette ei kujuta.»

Karl-Kristjan Karpin (tsenter, 210 cm). «Big Boy, Eesti Schortsanitis (Kreeka koondise mängumees Sofoklis Schortsanitis – M. G.)! Ka aasta noorem teistest, aga suur naljamees. Hoiab tuju üleval ka pingil olles, alati on rusikas püsti ja elab kaasa. Nii suurt tsentrit ma ei mäletagi ausalt öeldes, kas meil on olnud. Suurus seab mänguminutitele teatud piirangud, aga ka Schortsanitisega on ju sama asi. Kui tema plussid ära kasutada, on Karpinist suur kasu ja treeneritele hea käik. Kõva muusikamees, kes tahab kogu aeg laulda või peab kõlar kuskil õlal põntsuma, siuke pull vend.»

Hendry Engelbrecht (tsenter, 205 cm). «Ka üks vaiksemaid vendi, kes püüab treenerite nõudmisi ellu viia. Suurt emotsiooni ei näita, ajab oma asja ja nokitseb vaikselt.»