Spordi lühiuudised

dopingust priid Vene kergejõustiklast tohib IAAFI otsuse järgi taas rahvusvahelistel võistlustel startida, tõstes koguarvu 49 peale.

RATTASPORT

Taaramäe lahkub Katjušast

Rein Taaramäe (pildil) andis sotsiaalmeedias teada, et ei võistle tuleval aastal enam Katjuša-Alpecini jalgrattatiimi ridades. Eestlane avaldas, et tema järgmised võistlused on järgmisel nädalal Baskimaal peetav San Sebastiani klassik ning Norras toimuv neljapäevane Arctic Race'i velotuur. Aasta kolmandalt suurtuurilt, 19. augustil algavalt Vueltalt jääb Taaramäe aga tõenäoliselt eemale. «Esiteks ennast varem näidata on väga raske – võimalik, et koosseis kinnitatakse juba enne Arctic velotuuri – ja teiseks on nüüd selge, et vahetan meeskonda. Ega see fakt minu Vueltale saamise võimalusi ei suurenda,» selgitas rattur. Kus Taaramäe karjäär jätkub, lubas ta avaldada lähinädalatel.

KORVPALL

Tulevikutalent siirdus Veidemaniga samasse liigasse

212 sentimeetri pikkune Erkmaa korvpallikooli kasvandik Arnold Mitt liitub Itaalia tugevuselt teises korvpalliliigas mängiva Poderosa Basket Montegranaroga. Viimased neli hooaega Itaalia kõrgliigatiimi Grissin Bon Reggio Emilia noortesüsteemi kuulunud 19-aastane Mitt sõnas uue meeskonna kodulehele: «Otsustasin Montegranaro pakkumise vastu võtta, sest tahan end sel tasemel proovile panna, teenida võimalikult palju mänguminuteid ja olla meeskonnale kasulik.» Itaalia esiliigas mängib eestlastest veel Rain Veideman.

TOUR DE FRANCE

Froome kaotas aega, aga kindlustas seisu

Prantsusmaa velotuuri 18. etapi järel kahanes Chris Froome’i vahe lähima jälitaja Romain Bardet’ga 23 sekundile. Etapivõidu saanud Warren Barguili ja teiseks tulnud Darwin Atapuma järel pidasid kolmandale kohale ja sellega kaasnevale neljale boonussekundile vinge duelli just Froome ja Bardet ning lõpuks jäi peale prantslane. Rõõmustamiseks on rohkem põhjust aga britil – Touri lõpuni on jäänud veel kolm etappi, nende seas ka Froome’i trump ehk eraldistart, ning kui Bardet või britile 29 sekundit kaotav Rigoberto Uran ihkavad kolmekordset tšempioni üllatada, peavad nad vahe temaga sisse saama homsel viimasel mägietapil. Ülesanne on aga keeruliste killast: kokku on etapil vaid kolm kolmanda kategooria tõusu ning finiš paikneb lauskmaal.

Ojamaa siirdub Poola esiliigasse?

Poola portaal lca.pl kirjutab, et sealses esiliigas palliv Legnica Miedzi jalgpalliklubi pakub Eesti koondislasele Henrik Ojamaale kaheaastast lepingut.

Edukad epeenaised

Kõik neli Eesti epeenaist jõudsid MMil 64 parema sekka. Lisaks otse pühapäevasel põhiturniiril koha taganud Julia Beljajevale ja Irina Embrichile alistasid alagrupiturniiril kõik vastased nii Erika Kirpu kui ka Kristina Kuusk.