Nestor soovitab Krossil oma võlad likvideerida

Reformierakondlasest riigikogu liikmele Eerik-Niiles Krossile kuuluv Kõue Mõis OÜ pole esitanud mullust majandusaasta aruannet ning ettevõtte maksuvõlg ulatub 125 967 euroni. Kross põhjendas võlga sellega, et ta on halb majandaja ja parema meelega on ta võlgu riigile, kui jätab oma töötajatele palgad maksmata.

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Nestor ütles Postimehele, et riigikogu liikmel ei tasu olla võlgu mitte kellelegi, ei riigile ega oma töötajatele. «Soovitan Eerik-Niiles Krossil oma võlad kiiresti likvideerida. Rahvasaadik peaks äriga tegeledes arvestama sellega, et ta on kõrgema tähelepanu all kui mõni tavaline äritegelane,» lausus Nestor.

Ta märkis, et võlgu ei tasu olla mitte kellelgi, kuid parlamendisaadiku ärid ja võlad satuvad paratamatult avalikkuse suurema tähelepanu alla. «Sellepärast ongi riigikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid avalikud,» lisas ta.

Maksuvõlgu on Kõue mõisal olnud varemgi: 2014. aastal jäi võlg eri kuudel vahemikku 1300 eurost kuni 16 500 euroni, aasta hiljem jäi võlasumma alla viiekohalise numbri vaid kolmel kuul ning 2016. aastal oli enamikul kuudel 30 000 – 40 000 euro kanti, kirjutas ERRi uudisteportaal kolmapäeval.

Alates eelmise aasta novembrist on võlg iga kuu kasvanud ja ulatus 18. juuli seisuga 120 492 euroni, millele lisandub intressivõlg 5475 eurot. Maksuvõlast on ajatatud 67 701 eurot.

Kross kirjutas sotsiaalmeedias, et maksuvõlg on tingitud mitmest asjaolust. Esmalt olevat põhjuseks juba eespool mainitud kehv majandamisoskus ning tahe maksta palka kõigepealt töötajatele. «Võiks ju ka väita, et kuna me ei maksa ümbrikupalka, siis saab täiega Eesti liiga kõrget tööjõumaksu nautida,» lisas riigikogu liige. «Oluline on ka ajaloolise traditsiooni järgimine, Eesti mõisad on juba keskajast saadik enamasti kellelegi võlgu olnud,» jätkus tal põhjuseid.

Tõsiselt rääkides on Krossi sõnul aga suurem osa maksuvõlast siiski graafikuga ajatatud ja seda tasutakse korrapäraselt. «Ühe-kahekuune sotsmaksuvõlg lohiseb järel, sellega peaks ehk selle majandusaastaga järje peale saama. Kui numbrid jäävad sama heaks kui seni,» lisas ta.

Möödunud majandusaasta aruannet ei ole Kõue mõis esitanud. Krossi sõnul on see auditeerimisel ja esitatakse siis, kui valmis saab. 2015. aastal oli Kõue mõisa müügitulu ligi 471 000 eurot ning kahjum 226 979 eurot. Tänavuse juuni lõpu seisuga oli töötajaid 28.