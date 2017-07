Cretu peab kehastuma malemängijaks

Arvestada tuleb nii füüsilist kui ka psühholoogilist poolt. Näiteks avakohtumises võttis Cretu 10 punkti kogunud Oliver Venno kolmandas geimis pingile, sest ei tahtnud, et Venno kogeks üleliia negatiivseid emotsioone.

«Tahtsin teda kaitsta,» selgitas Cretu. «Vastane oli juba nelja punktiga ees, soovisin ... ütleme nii, et anda Oliverile võimaluse mitte sattuda kehva seisu. Oliver oli üks meie paremaid, aga mõtlesin, et vaatan, kas Renee (Teppan – toim) saab hakkama. Kui poleks saanud, oleksin Oliveri uuesti platsile saatnud, aga Renee sai. Samas tean nüüd, et võin riskida vajadusel Oliveri pingile võtmisega. Jah, see oli keeruline otsus, aga sain teadmise, et nii toimides on mul pingil veel üks mees, keda mängu tuua,» arutles Cretu.

Samuti andis Andres Toobal sidemängija kohal vajalikku puhkust vennale Kerdile. «Olen rahul ka Andrese ja Timoga (Tammemaa), sest Ardol (Kreek) tekkis mingi imelik lihasvalu – jalg andis tunda, kui ta ühes olukorras kukkus. Me ei tahtnud riskida ja võtsime ta välja,» sõnas Cretu. Midagi hullu Kreegi jalaga siiski ei juhtunud, eile Hispaania vastu rassis ta tavapärasel moel platsil.