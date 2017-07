eesti lühiuudised 21.07

Tegusa Tallinna programm pole veel valmis

Valimisliidu Tegus Tallinn eestvedajad jätkavad oma valimisprogrammi koostamist. Kampaaniajuht Mart Luik ütles, et enne järgmise nädala lõppu programm ei valmi. «Meil on ikkagi veel mitu punkti, mida tahaks veel lihvida, ja poolikuga ei tahaks välja tulla. Läheb aega,» ütles ta. Samuti ei ole valimisliit tema sõnul praegu veel valmis avalikustama, kes peale Luige ning ettevõtjate Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa valimisliidu nimekirjas kandideerivad. «Paarikümne inimesega on asi juba sealmaal, et pigem nad on meil kambas, ja paljudega veel vestlus käib,» ütles Luik, kelle sõnul on endiselt eesmärk panna igas ringkonnas välja kümme kandidaati. postimees.ee

Püssipaugutaja saatus prokuröri kätes

Politsei saatis prokuratuuri kriminaalmenetluse materjalid, mis puudutavad Kadrina vallas Ohepalu külas elavat talunikku Ivo Lõõnikut, kes 23. mail ajas taga Kevadtormi õppusel osalevate kaitseväelaste maastureid, tõkestas nende tee ja tulistas jahikarabiinist lasu õhku. Taluniku tegevuse uurimiseks alustati kriminaalmenetlust avaliku korra raske rikkumise paragrahvi alusel ning nüüd on tema saatus prokuröri käes. Virumaa Teataja

NUMBER

670 000 euro eest

ostab Tallinna Linnatranspordi AS vanu kasutatud busse.

Weekendi libapiletite müüja uurimise alla

Politseile laekus hiljuti teade, et vale kasutajanimega inimene on 10. juulil internetikeskkonnas müünud Weekend Festival Balticu kolme päeva pileteid. Peagi leiduski ostja, kes kauplejale kolme pileti eest kokku 270 eurot kandis. Pileteid ei ole ta siiani näinud. Politsei on pettuse arvatava toimepanija avastanud. Täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on politsei alustanud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kelmust. postimees.ee

PPA hakkab uusi jette kasutama merel ja piiriveekogudel

Järgmisel aastal jõuavad Eestisse politsei- ja piirivalveameti (PPA) kolm uut jetti, mis hakkavad paiknema ehitatavatel kaatritel ja patrull-laeval; jette hakatakse kasutama merel ja piiriveekogudel. «Hetkel viib PPA läbi koolitusi jettide kasutamiseks. Jetid on ehitatud spetsiaalselt patrulltegevuseks ja päästesündmuste lahendamiseks. Jettide eelis on madal süvis, mis võimaldab ülesandeid teostada ka madalas vees,» ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Marge Kohtla. Näiteks pääseb nendega ligi ka kivistele rannikutele, kuhu senised PPA veesõidukid ei saanud minna. BNS

Folgi ajal sõidab Viljandisse rohkem ronge

Tänavu 27.–30. juulini toimuva Viljandi folgi ajal paneb rongifirma Elron Viljandi liinil käiku rohkem ronge. Samuti on pikendatud mitmete rongide marsruuti. Täpsemad sõiduajad leiab Elroni sõiduplaanist. BNS

Šaakalijahi hooaeg pikeneb kahe kuu võrra

Keskkonnaministeerium saatis eile kooskõlastusringile jahieeskirja muudatuse, mille vastuvõtmise korral saab šaakalit küttida senisest kaks kuud kauem ehk 1. septembrist veebruari lõpuni. Pikendamise tingis vajadus ohjeldada šaakalite arvukuse kasvu. BNS