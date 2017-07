2017 Eesti fänni EMil - sugugi mitte ulmeline unistus

«Millalgi ütlesin välja – ja andsin reaalselt endale aru, et see on ülim eesmärk –, et Poola võiks tulla 2017 Eesti fänni. Täna on juba teada, et sinna tuleb üle pooleteise tuhande eestlase,» kiidab Eesti võrkpallifännide ühendust vedav Lauri Kasper. «Tunnetan ja näen ise, et kes vähegi spordiga sõber on, see on hakanud võrkpalli vastu huvi tundma. Hooaeg on ju olnud edukas, kogu aeg tuleb uurijaid ja tahtjaid juurde.»

Poolas tahetakse sestap püsti panna võimas laager. «Siin Kortrijkis on lihtne, üks hõikab ja kõik teevad järele. Aga Poolas tahaks, et midagi jääks fännile meelde. Suur eesmärk on pakkuda fännidele ka mänguvälisel ajal meelelahutust. Et oleks oma fännistaap, kogunemiskoht. Nagu päris! Poolakad ise hakkavad ju fännielu peale mõtlema alates play-off’idest,» tõdeb Kasper.

Kui turniir Kortrijkis lõpeb, on tal kohe plaanis teha väike reis EMi mängupaika ehk Sopoti ja Gdanski kanti, et tulevane «tööpõld­» üle vaadata. Aga millal Europarki arendusjuhina tegutsev mees siis puhkab? Selgub, et fännindus ollagi nagu puhkus, parim võimalik veel pealekauba. «Mõnus on! Vähemalt läheb aeg asja ette. Saab ühitada meeldiva ja kasuliku,» naeris Kasper.

Nii on ka lihtsam leppida tõdemusega, et Belgiasse ei õnnestunud suurt seltskonda kokku ajada. «Esiteks jäi aeg, et siiatuleku otsust teha, väga lühikeseks. Ja teiseks on kõik pannud panused augusti lõpule. Nii palju käike ei mahu inimestel lihtsalt eelarvesse ja ajaressurssi,» nentis Kasper.

Kuidas aga on Kortrijkis pea tühjas saalis omadele kaasa elada? «Selliste asjadega harjub ära,» lausus Kasper. «Kui sai Rumeenias käidud, oli umbes sama suur hall, sama palju rahvast ja sama palju eestlasi. Niisugusel juhul suudad kogu pundi hästi ära mobiliseerida. Tuleb võtta saali juhtimine enda kätte!»

Belglased on lubanud, et pühapäevaseks – eeldatavasti otsustavaks – mänguks Eestiga tuleb saali peaaegu täismaja. Seniste päevade põhjal, kus kodumeeskonda on käinud vaatamas vast mõnisada inimest, julgeb Kasper selles lubaduses siiski pisut kahelda. «Aga eks kõigil fännidel oleks hea meel, kui rahvast ja pinget-intriigi rohkem on.»

Kasperi sõnul on praegune aeg võrkpallifännile mõistetavatel põhjustel suurepärane. «Kui siin vaatad, mis koondised järgemööda vastu tulevad... Jah, halli kõrval jääb küll mulje, nagu tuleks külaturniiri vaatama, aga tase on ülikõva.»

Seda, kas nädalavahetus Brüsselist või mujalt Belgiast märkimisväärselt eestlasi tribüünidele juurde toob, ei osanud Kasper lubada. Ühe veksli käis ta aga siiski välja. «Meilgi on veel ressurssi, et juurde panna. Pasunad-trummid on praegu puudu, need tuli seekord lihtsama reisimise nimel ohverdada,» sõnas ta.

Fänn on aga leidlik ja kui juba koondise mänedžer Robin Ristmäegi abikäe ulatab... «Käisin küll esimesel päeval linna peal pasunaid otsimas. Kahjuks ühtegi sellist, millest mõistlikku häält tuleks, ei leidnud. Aga Robin oli midagi näinud. Asjaga tegeletakse!» naeris Kasper.

Kortrijk tundus siinkirjutajale esimeste kohaloldud päevade põhjal üsna rahulik linn, aga Kasperil on varrukast võtta vastupidine näide. «Olin just ise viis päeva Põhja-Prantsusmaal ja sealsete väikelinnadega võrreldes oli siia tulles vastupidine tunne – elu on, inimesi on! Seal on pühapäeval-esmaspäeval-teisipäeval baarid lihtsalt kinni. Usun, et täna (eile – toim) läheb kõvemaks peoks,» viitas Kasper asjaolule, et belglased tähistavad täna riigi asutamise aastapäeva ja sestap keegi tööle minema ei pea.

Ning ega tähistamata jää eestlastelgi, sest otse loomulikult on Belgia maailma parim paik üheks fänlusega kaasas käivaks «meeldivaks tegevuseks», nagu Kasper mõnusa muige saatel tõdeb. Sest: «No kus sulle veel spordihallis pokaalist õlut serveeritakse?»