Mart Soidro: viiekümne aasta tagune tegu

Augustis kohtub Eesti korvpallikoondis 2019. aasta eelkvalifikatsiooni turniiril Makedoonia ja Kosovoga. Praegu mängib Euroopas korvpalli selles võtmes 37 riiki. Kui jõuame alagrupiturniiril kahe parema hulka, võime uhkustada, et kuulume vana maailma 32 parima kossuriigi hulka, kes hakkavad jahtima Hiina maailmameistrivõistluste piletit. Aga paraku oleme finaalturniirist kaugemal kui kunagi varem.

Ajal, mil Tõnismäelt kõrvaldati Paul Kerese mälestussammas, sest suurmees jäi ette kinnisvaraarendajatele, ja kultuurileht Sirp hurjutab laululapsi natsionalistlike pisarate pärast («Lühike ülevaade Eestist kui apartheidiriigist», 14.07.2017), üritan ujuda vastuvoolu ja mõelda, millal jõudnuks meie rahvuskoondis mõnes arvestatavas sportmängus kõige kaugemale. Ja vastan hoobilt: kui poleks olnud anneksiooni, siis 1967. aastal ja loomulikult meeste korvpallis.

Meenutame poole sajandi taguseid sündmusi.

27. maist 11. juunini toimusid Montevideos maailmameistrivõistlused ja selle põnevusturniiri võitis NSV Liidu koondis. Meeskonda kuulusid ka Jaak Lipso ja Priit Tomson. Aastatel 1961–1970 kuulus Lipso NSV Liidu koondisesse ja mängis laenulepinguga suurema osa ajast Moskva AKSK ridades. Kui küsisin kuue aasta eest vanalt veteranilt, kas ta sai maailmameistritiitli eest ka aukõrgendust, oli vastus hapu: «Kui ma oleks iga tiitlivõidu eest saanud kupu juurde, oleksin ammu kindral. Sain vist käekella. «Kingitud leitnant Lipsole». Või järjekordse fotoaparaadi, mida mul kodus siiamaani lademetes.» Peale praktiliste auhindade ja maailmameistritiitli on loodetavasti alles ka olümpiahõbe, olümpiapronks ja Euroopa meistrivõistluste kolm kuldmedalit.

24-aastasele poisiohtu Priit Tomsonile oli see aga esimene tiitlivõit ja EKP esimene sekretär Johannes Käbin eraldas talle Mustamäel 2-toalise korteri.

Sellega kahe sõbra seiklused sel kuulsusrikkal aastal alles algasid! Siirdugem Moskvasse, kus 1967. aasta juulis toimus Nõukogude Liidu IV rahvaste spartakiaad. Eesti kohtumine Moskvaga on kirjutatud kuldsete tähtedega meie korvpalliajaloo annaalidesse. Eesti võitis 60:41. Moskva meeskonna koosseisus oli kuus vastset maailmameistrit, meeskonna parimaks tunnistati Jaak Lipso. Eesti võitis viimases voorus «vähetuntud korvpallimaa» Leedu 75:60 ja tuli Ukraina järel teiseks.

Viis aastat tagasi küsisin ühel kaunil suvepäeval Priit Tomsoni «koduväljakul» Rannamõisa suvilas kahelt suurmehelt, mis siis õigupoolest juhtus.

Jaak Lipso: «See näitabki, kui kiiresti võib vormist välja minna, kui sa kaks nädalat mitte midagi ei tee. Ainult jood... Meile oli see spartakiaad üks tüütu kohustus. Mõtlesime juba Euroopa meistrivõistluste eelse laagri peale. Nii kõrini oli sellest.»

Priit Tomson: «Jaak viskas meie vastu pool punktidest.»

Jaak Lipso: «Mis mul üle jäi. Rahvas tribüünidel juba hõikas, et kui Lipso ka Moskvast ära läheb, mis te siis teete.»

Priit Tomson: «Kui Jaak juurde liita, oleksime vabalt võinud iseseisva koondisega Euroopa meistrivõistlustel medali võita.»

Aga sel juhul osalenuks iseseisvate võistkondadega ka impeeriumi teised liiduvabariigid, lisaks Horvaatia, Serbia, Sloveenia...

Priit Tomson: «Aga NSV Liidu koondis oleks kõrvale jäänud! Usun, et rahvaste spartakiaadi medalikolmik (Ukraina, Eesti ja Moskva ehk Venemaa) võinuks olla ka Euroopa meistrivõistluste autasustamispjedestaalil.»

Euroopa meistrivõistlused peeti 29. septembrist 8. oktoobrini Helsingis. NSV Liidu koondisesse kuulus neli eestlast: Tõnno Lepmets (29), Jaak Lipso (27), Priit Tomson (24) ja Anatoli Krikun (19). Aga vabalt võinuks võistkonda kuuluda ka Aleksei Tammiste (21).

Nii või teisiti võitsid punasärklased poolfinaalis Poola pallivõlureid 108:68 ja finaalis Tšehhoslovakkiat 89:77.

Priit Tomson: «Põhiprobleem oli Helsingis see, et kaasavõetud viinad saaks edukalt müüdud. Mängudega küll probleeme ei olnud.» Kommentaarid on liigsed. Ehk vaid nii palju, et sel mälestusväärsel aastal mahtus NSV Liidu 25 parema hulka viis meie korvpalli suurkuju: keskmängijatest Lepmets (194 cm), ääremängijatest Lipso (200 cm) ja Tomson (193 cm), tagamängijatest Krikun (190 cm) ja Tammiste (186 cm).

Olid ajad...

Last but not least: kes need mehed mängima pani? Loomulikult Ilmar Kullam! Käisin korvpalliprofessoril Tähtveres korduvalt külas ja alati uurisime tema vanu kladesid, kus kirjas kogu statistika. Mäng on läinud kiiremaks ja atleetlikumaks, aga füüsiliste eelduste poolest saaks Kuldne Kalev hakkama ka tänapäeval.

Ilmar Kullam 8. aprillil 2011: «Naelikuid me kasutada ei lubanud. Katsed tehti ketsides ja joosti paljajalu. 1971. aastal on kuulitõukes esimeseks tulnud Lepmets – 13.76. Salumets tõukas 12.55 ja Tammiste 11.66. Kõrgust hüppas Salumets 180 ja Tammiste 175 sentimeetrit. Krikun on jooksnud 100 meetrit 11,5ga.»

Pole paha, nagu tavatsevad Villu Reiljan ja Mati Alaver öelda.