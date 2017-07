MMi eel kodupublikule vormi demonstreeriv Mägi on maailma kolmas tõkkejooksja

Aastaid on mainekas kergejõustikuportaal All Athletics pidanud arvet kergejõustiklaste tulemuste üle ning koostanud maailma edetabelit, mis toimib samal põhimõttel nagu paljud maailma spordialade paremusjärjestused: mida kõvem võistlus, seda rohkem edetabelipunkte. Seejuures arvutatakse punktid tulemuse ja teenitud koha summas. Nõnda on järjestatud kõigi kergejõustikualade sportlased ning seetõttu saab võrrelda omavahel nii sprintereid kui ka kuulitõukajaid, odaviskajatest rääkimata.

Tõsi, ühtegi edetabelit ei tasu alati tõe pähe võtta, kuid erinevate alade puhul on seda põnev jälgida. Nii on mõnevõrra üllatuslikult esikohal hoopis USA kuulitõukaja Ryan Crouser, kes tõukas mais üle 14 aasta kuuli nii kaugele kui 22.65.

Eestlastest on kõrgeimal positsioonil Teemantliigas jõulisi esitusi teinud Mägi, kes hoiab üldarvestuses 60. kohta ning on 400 meetri tõkkejooksjatest kolmas. Tänavu 48,94 jooksnud tartlase ees on punktiarvestuses Rio olümpiavõitja Kerron Clement ja türklane Yasmani Copello.

Oma ala esitosinasse kuuluvad edetabeli järgi ka odaviskaja Magnus Kirt (11.) ja kettaheitja Martin Kupper (12.). Kuigi Kupper on tänini otsinud õiget hoogu ning tal on MM-norm veel täitmata, on eestlane võistelnud palju ning see on toonud ka madalamate kettakaartega edetabelisse punkte. Siiski on olümpiamängude neljandal mehel homme kodupubliku ees viimane võimalus heita MM-norm 65 meetrit.

Peale Kirdi ja Mägi sõidab Londonisse praeguse seisuga seitse normatiivi täitnud sportlast (kettaheitja Gerd Kanter, kaugushüppaja Ksenija Balta, maratoonarid Leila Luik, Roman Fosti, Tiidrek Nurme, mitmevõistlejad Grit Šadeiko ja Janek Õiglane). Alaliidult ootavad rohelist tuld Õiglase ametivennad Maicel Uibo ja Karl Robert Saluri, kellel norm täidetud eelmisel aastal ning kes näitavad oma võimeid kodustel meistrivõistlustel üksikaladel.

Siiski säilib normi mittetäitnutel veel üks lootuskiir, sest kui normitäitjaid on alla 32, läheb arvesse maailma edetabeli paremusjärjestus. Meeste odaviskes on näiteks 83 meetrit visanud sportlasi 25 (Tanel Laanmäe 82.58ga 28.), naiste odaviskes 61.40 ületanud atleete 27 (Liina Laasma 61.32ga 29.). Kupperi viiks praeguse seisuga MMile ka tulemus 63.70. Joone all (35.) on vasaraheitja Anna Maria Orel, kes heitis talvel Eesti rekordi 68.71. Koondisesse tungimise võimalus on ka MM-normile üheksa sajandikuga alla jäänud tõkkejooksjal Jaak-Heinrich Jagoril (norm 49,35) ja takistusjooksja Kaur Kivistikul (norm 8.32,00).

MAAILMA PARIMAD KERGEJÕUSTIKLASED

All Athleticsi tabeli alusel

1. Ryan Crouser (USA, kuulitõuge) 1440

2. Wayde Van Niekerk (LAV, 400 m) 1424

3. Thomas Röhler (Saksamaa, odavise) 1416

4. Christian Taylor (USA, kolmikhüpe) 1412

5. Andre de Grasse (USA, sprint) 1411

6. Mutaz Essa Barshim (Katar, kõrgushüpe) 1405

7. Omar McLeod (Jamaika, tõkkesprint) 1405

8. Wilson Kiprotich (Keenia, pikamaajooksud) 1401

9. Sam Kendricks (USA, teivashüpe) 1400

10. Mo Farah (Suurbritannia, pikamaajooksud) 1399

…60. Rasmus Mägi (400 m tõkkejooks) 1316

…402. Magnus Kirt (odavise) 1212

…477. Martin Kupper (kettaheide) 1200

…765. Gerd Kanter (kettaheide) 1173

***

NAISED

1. Elaine Thompson 1444

2. Ruth Jebet 1422

3. Maria Lasitskene 1407

…247. Ksenija Balta 1226

NAISTE KAUGUSHÜPE

1. Tianna Bartoletta 1369

2. Ivana Španovic 1358

3. Brittney Reese 1341

…9. Ksenija Balta 1226

MEESTE TÕKKEJOOKS

1. Kerron Clement (USA) 1371

2. Yasmani Copello (Türgi) 1343

3. Rasmus Mägi 1316

MEESTE ODAVISE

1. Thomas Röhler (Saksamaa) 1416

2. Johannes Vetter (Saksamaa) 1369

3. Jakub Vadlejch (Tšehhi) 1336

…11. Magnus Kirt 1212

…40. Tanel Laanmäe 1121

MEESTE KETTAHEIDE

1. Daniel Stahl (Rootsi) 1342

2. Fedrick Dacres (Jamaika) 1321

3. Philip Milanov (Belgia) 1309

…12. Martin Kupper 1200

…17. Gerd Kanter 1173