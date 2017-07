Uus lootus

«Vaatamata sellele, et ajakirjandus on meid palju peksnud, usaldasid investorid oma raha ikkagi meile,» ütles Tallinki suuromanik ja toonane juht Enn Pant peaaegu 12 aastat tagasi Tallinna börsil ettevõtte aktsiatega kauplemise esimesel päeval. Nüüd on näha, et investorite usaldus oli asjatu ja Pant pole lootusi täitnud.

Ehkki Tallink ettevõttena kasvab ja õitseb, on aktsiate esmaemissioonil osalenud väikeinvestorid endiselt miinuses. Tuhanded neist on oma aktsiad maha müünud, aga järele on jäänud üle 11 000 aktsionäri, neist lõviosa ilmselt Tallinki börsile minekust saadik. Laevafirma kolmapäevane segane börsiteade pani inimesed jälle Tallinkist rääkima ning paljud aktsionärid loodavad, et neile tehakse ülevõtmispakkumine, mis viiks omaaegse investeeringu vähemalt nulli. Karta on, et see lootus siiski ei täitu.