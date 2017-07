KOHALIK VAADE: Ühtsus on üha vähem ühtne

Viimaseks kirstunaelaks võib osutuda möödunudnädalane sündmus, kus erakonna liberaalse tiiva parlamendisaadikud teatasid, et lahkuvad Ühtsusest.

Ints Dālderis, Andrejs Judins, Aleksejs Loskutovs, Lolite Čigāne ja Ilze Viņķele kinnitasid, et erakonnast lahkumisest hoolimata jäävad nad seimi liikmeks ja jätkavad tööd parlamendikomisjonides.

Peab märkima, et väga suure üllatusena viisiku otsus ei tulnud, kuna koos Veiko Spolītisega (kes astus erakonnast välja pärast purjuspäi autoroolis vahele jäämist) oli neil erakonna endise juhi Solvita Āboltiņa ning tema toetajatega tihti erimeelsusi olnud.

Paar päeva pärast viie parlamendiliikme lahkumisteadet tegi avalduse ka kohaliku tasandi poliitik Guntis Lībeks, öeldes, et temagi jätab kodupartei maha, sest pole rahul erakonnasisese otsustetegemisega. Päevalehe Diena info järgi pole need kaks lahkumist omavahel seotud, kuid tõenäoliselt on äraminejaid, kes soovivad mõne teise populaarsema poliitilise jõuga liituda, veel.

Viis poliitikut on kinnitanud, et osalevad uue poliitilise erakonna loomisel. Loskutovs ja Judins selgitasid, et Ühtuse varasemad toetajad hakkavad usku erakonda kaotama, sest varem tsentristlik erakond muutub konservatiivsemaks, ning järgmistel valimistel on seniste toetajate häält raske uuesti võita. Ühtsuse juht Andris Piebalgs sõnas hommikuintervjuus Läti rahvusringhäälingule, et saadikute lahkumise põhjustas vilets toetus (umbes viis protsenti), mitte erimeelsused valitud poliitilises suunas. «Desertööride» juhiks võib pidada Ilze Viņķelet, sest ta on poliitikuist kõige tuntum ning oli ka erakonna sees tihti vabadusi pooldav hääl.

Diena info järgi selguvad partei nimi ja manifest järgmiste nädalate jooksul. On juba teada, et kogenud poliitikud on kohtunud suhteliselt värske erakonnaga Progressiivid (Progresīvie), mille taga seisavad ettevõtjad ja noored haritud inimesed, kes pole praeguste poliitiliste ringkondadega eriti lähedalt seotud.

Viņķele kommenteeris kuuldusi koostööst sõnadega, et uus erakond on avatud teistele poliitilistele jõududele. Praeguseks on vaid endine majandusminister Daniels Pavļuts avalikult kinnitanud, et on uue erakonna loomisega seotud.

Need pole aga ainsad Ühtsust puudutavad muudatused. Pärast pikka ja ebaharilikult avalikult toimunud juhiotsimist asus eelmise aasta juuni algul erakonna etteotsa Andris Piebalgs. Kuid nüüd on ta teatanud, et pole suutnud parteile uut hingamist anda ja on valmis tagasi astuma.

Eeldati, et Piebalgsiga juhikoha pärast konkureerinud Edvards Smiltēns vahetab ta 19. augustil parteikongressil välja. Eile teatas Smiltēns aga, et võtab oma kandidatuuri tagasi, kuna tema vaated partei tulevikule on partei endise juhi ja võimaliku uue esimehe Solvita Āboltiņaga teravas vastuolus. Lisaks peab erakond otsustama, millist suunda valida, ning Smiltēns ähvardas, et kui Ühtsus tema visiooni ei toeta, astub ta parteist üldse välja. On ka võimalus, et lõpuks kandideerib ainult Āboltiņa.

Politoloogid on Ühtsuse tuleviku suhtes skeptilised, sest erakond on viimase paari aasta jooksul suuri kaotusi kandnud. Sisevõitluste pärast pidi Läti endine peaminister Laimdota Straujuma ameti maha panema ning laskma oma rolli üle võtta Roheliste ja Talumeeste Liidul (Zaļos un Zemnieku savienība). Toetus käis alla ja praegu on see keskmiselt viis-kuus protsenti.

Järgmisel aastal on parlamendivalimised ja riigi poliitiline maastik võib oluliselt muutuda, sest Roheliste ja Talumeeste Liitu on tabanud löök: nimelt on jõudnud päevavalgele nende mitteametlikku juhti Aivars Lembergsit puudutava uurimisega seotud materjalid.

Lisaks on mõningast toetust kogunud Uus Konservatiivne Partei (Jaunā konservatīvā partija), mille eesotsas on endised korruptsiooniuurijad. Uued Konservatiivid võivad ka Rahvuslaste Ühenduselt (Nacionālā apvienība) osa hääli ära võtta. Uus liberaalne erakond võib aga ka mõõdukate toetushääli saada, sest Ühtsus on kokkuvarisemise äärel.

FAKTIKAST:

Ühtsus

Erakond asutati valimisliiduna 2010. aasta märtsis, järgmise aasta augustis sai sellest partei.

2010.–1016. aastani oli Ühtsus peaministrierakond, algul oli valitsusjuht Valdis Dombrovskis, 2014–2016 Laimdota Straujuma.

Praegu on erakonnal seimis 23 kohta sajast.

Europarlamendis kuulub erakond Euroopa Rahvapartei perre.

