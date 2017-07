Eakatel jäävad riigi raha eest hambad korda tegemata

Hambaarste esindava advokaadi Martin Kruusi sõnul ei avalikusta haigekassa neile piirhindade aluseks olevaid andmeid ega ka metoodikat. «Kui küsisin, kuhu jääb piirhindade puhul kasumikomponent, siis haigekassa ütles, et see on keelatud, samas on riik terve hambaravisektori lükanud erakätesse,» rääkis advokaat.

Vingi hinnangul on tekkinud jabur olukord, kus arst peab endale töökoha loomiseks võtma pangast laenu ja selleks on vaja äriplaani, mis näitab kasumit. «Samas haigekassa ütleb, et kasumist me ei räägigi,» lisas ta.

Arsti sõnul põhjendab haigekassa proteesihüvitise seni hästi toimivast korrast loobumist sellega, et patsientide taotluste läbivaatamine on tülikas ja ajamahukas. Hambaarstide liit tegi ettepaneku, et kliinik hakkab ise haigekassaga arveldama, kuid see pakkumine lükati tagasi.

Haigekassaga juba enam kui aasta piike murdnud tohtrid on keskendunud nüüd piirhindade muutmisele, et oleks võimalik ilma kahjumita töötada.

Samas tunnistavad nii Vink kui ka Kruus, et haigekassa ise on ilmselt samuti sundolukorras ja hindade muutmiseks eriti ruumi ei ole.

Riik survestab arste

«Kuna hambaravis on täielikult eraturg, siis on süsteemi sisse kirjutatud, et lepingus osalemine on vabatahtlik,» rääkis töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski (SDE). Ta lisas, et kohe algusest oli ka teada, et mitmes maakonnas ei pruugi koheselt leiduda ühtegi arsti, kes oleks nõus haigekassaga lepingut sõlmima.

«Praegu on täiesti katmata Kärdla, Viljandi ja Rakvere, aga hiljemalt aasta lõouks on ka seal lahendus olemas,» sõnas minister. Kui ükski kohalikest arstidest lepingut ei sõlmi, siis hakkab ministeerium rääkima läbi riiklike hambaraviosutajatega teenuse osutamiseks maakonnakeskustes. Näiteks on nii Viljandi kui ka Hiiumaa haigla riigi omanduses. «Meil on juba riiklikke hambaraviteenuse osutajaid, näiteks Tartu Ülikooli kliinikum või Lääne-Tallinna Keskhaigla. Nii et juhul, kui praegused hambarastid ei ole valmis taskukohast teenust pakkuma, võtab riik selle ülesande enda kanda,» sõnas minister.

Ministri sõnul ei tohiks järgmisel aastal eakatel tekkida mingeid probleeme proteesihüvitise saamisel. «Riik hüvitab proteese ligi kaheksa miljoni euro eest aastas. Kui mõni hambaarst ütleb, et ta pole valmis riigiga lepingut sõlmima, et eakas saaks teenust soodsamalt, siis tasub tõsiselt kaaluda hambaarsti vahetamist,» lisas ta.

Ossinovski sõnul on täiskasvanute hambaravi- ja proteesihüvitise puhul tegemist seaduseandja poolt kehtestatud süsteemiga, mis põhineb samal loogikal nagu rahastatakse tervishoidu tervikuna. «Piirhinnad on kehtestatud vastavalt metoodikale, et võimaldada võimalikule paljudele võimalikult head tervishoidu. Avatud arvega ei ole võimalik tervishoius majandada,» selgitas minister.

Kehtestatud piirhinnad vaadatakse ministri sõnul üle vastavalt haigekassa üldisele metoodikale. «Ei ole mina kohanud ühtegi eriala, kes oleks õnnelik haigekassa hindade üle. Loomulikult me hoiame neid kontrolli all ja piirame,» lisas ta. Samas ei välistanud minister, et juhul kui mõne raviteenuse hinna kehtestamisel on eksitud, siis vaadatakse need ümber.

«See et kõikide erialade esindajate sõnul peaksid haigekassa hinnad olema kaks korda kõrgemad, ei ole mingi uudis,» lisas ta. Ministri sõnul pole riigil kunagi olnud soovi, et uue korraga liituksid kõik hambaarstid. «Need, kes profileerivad end kallima teenuse osutajana, turistidele, saavad rahulikult edasi toimetada,» väitis ta.