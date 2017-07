Keemiarelva ohvrid tõmbavad tähelepanu

Kui oleme harjunud tundma ja ka reklaamima Eestit hästi säilinud ja hoitud puhta loodusega väikeriigina, siis mesilaste massihävingu uudised mõjusid kui karm meeldetuletus. Rapsipõldude pritsimise kahjud on mesinike ja looduskaitsjate seas varemgi teemaks olnud, Virumaa mesilaste suremine keemiarelv sariiniga analoogse mürgi käes on need aga avalikkuse ette toonud.

Ei tohi unustada, et mesilased on vaid üks paljudest surnud putukatest ja Virumaal kasutatud mürk üks paljudest, mille kasutamine vajab enam tähelepanu ja järelevalvet.

Tasub mõelda, kas Eestiski kehtib juba Saksamaal tuntud nn auto esiklaasi efekt – kas meilgi on pärast looduses sõitu esiklaasi surnud putukatest puhtaks pühkimise vajadus aastatega märgatavalt vähenenud?