Vaid nädal on jäänud teleteenuse valimiseks

Nüüdseks on jõudnud nähtavasti juba kõigi teadvusesse, et ööl vastu 1. augustit tõmmatakse lõplikult juhe pistikust saatjatel, mis edastavad tasuta kõigile soovijaile telekanaleid Kanal 2 ja TV3. Vabalevist vaatab praegu telekanaleid veel ligi 65 000 teleperekonda ehk eeldatavalt vähemalt 200 000 eestlast.

Üheksa päeva enne seda selgus aga, et eestlaslik pikaldasus pole võõras neilegi perekondadele, kuna soovi mõne euro eest kuus endale kümned kodu- ja välismaised telekanalid ekraanile saada on üles näidanud heal juhul iga kümnes vabalevi klient.

Kell aga tiksub ja üha armutumalt, kuna liitumine välja valitud teleoperaatoriga võtab aega kindlasti päevi, halvimal juhul üle nädala – sõltuvalt sellest, mis tehnika kellegi juba kodus olemas on ja milline operaator pildiedastajaks valitakse.

Praegu on Eestis neli operaatorit, kes suudavad telepildi õhu kaudu televiisorisse toimetada: Starman, Telia, Levikom ja Viasat. Neist esimene toimetab tavapäraste telesaatjate ja antennidega, teine ja kolmas interneti kaudu ning viimane satelliidi vahendusel.

Huvi hüppeliselt kasvanud

Elisa ja Starmani juhatuse liikme Andrus Hiiepuu sõnul on huvi Starmani ZUUMtv-ga liitumise vastu alates jaanipäevast, mil Kanal 2 ja TV3 teatasid vabalevist lahkumisest, olnud väga suur. Praeguseks on Starmanile liitumissoovist teada andnud 7000 inimest. Enim liitumisi on Harju-, Tartu- ja Pärnumaalt ning vanuserühmadest on enim liitunud kliente vanuses 50–80 eluaastat.

Sama kinnitas Postimehele Viasati esindaja Karin Laurima. «Huvi Viasati teleteenuse vastu on viimastel kuudel hüppeliselt tõusnud, mida kinnitab ka neljakordne kõnede arvu tõus meie klienditeenindusse,» ütles Laurima.

Enim pärivad teleteenuste vastu huvi tundvad inimesed, kas tuleb ümber ehitada antennisüsteem, millist tehnikat on vaja, et saada telepilt ekraanile internetiruuteri kaudu, või kuidas saada endale SAT-TV taldrik seina külge. Ning valikuid on tõesti mitu.

Valutum variant neile, kel pole koju seni ka internetti tellitud, on nähtavasti jääda kasutama oma senist tavaantenni ja liituda Starmani ZUUMtv-ga, mis edastab kanaleid samas Levira võrgus, milles levivad ka tasuta kanalid, ja mis on ühtlasi soodsaim viis Kanal 2 ja TV3 vaatamise jätkamiseks.

Kui televiisoril on olemas kaardipesa, pole vaja juurde osta või rentida ka digiboksi, kuna kaardi saab elektroonikapoodides müüdava lisamooduli (Conax) abil sisestada otse televiisorisse.

«Hea uudis on Starmani puhul see, et nende klientide juures, kes näevad praegu vabalevi, ei ole antennisüsteemi vaja ümber ehitada. Tuleb sõlmida ainult Starmaniga leping. Pärast liitumise sõlmimist saadab Starman kulleriga digiboksi ja TV-kaardi, mille ühendamise järel teleriga saabki klient hakata teenust kasutama,» selgitas Andrus Hiiepuu.

Tehnikutel palju tööd

Mõnevõrra rohkem sebimist on Viasati teenusega liitumisel, kuid tasuks on peaaegu kümme lisakanalit, võrreldes Starmani odavaima paketiga.

«Kui tädi Malle elab maapiirkonnas oma majas ning lapsed on juba näiteks suured ja kodust lahkunud, siis tõenäoliselt on tema telerivaatamise harjumused tagasihoidlikud. Seetõttu soovitaksime talle paketti Viasat Hõbe, mis sisaldab vähemalt 35 telekanalit – eesti, vene, tõsielu-, uudiste-, laste-, meelelahutus- ja täiskasvanutele mõeldud kanaleid,» ütles Viasati esindaja Karin Laurima.