Hiina-Vene poliitmäng Läänemerel

Postimehel õnnestus saada kommentaar Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadurilt Kalev Stoicescult, kes kinnitas, et suurt põhjust muretsemiseks pole.

Stoicescu sõnul on esmakordne juhus, et Hiina sõjalaevad viibivad Läänemerel. «Arvata võib, et Venemaa pingutas tõsiselt selle nimel, et neid siia tuua ja näidata, justkui Venemaa ja Hiina vahel oleks ka sõjalises ja poliitilises mõttes tugev liitlassuhe. Minu arvates ei ole see võrreldav näiteks NATO liitlassuhetega,» ütles Stoicescu Postimehele. Tema sõnul on ammu teada, et n-ö Venemaa ja Hiina teises otsas ehk Ohhoota merel, Jaapani merel ja Lõuna-Hiina merel on Venemaa ja Hiina koos õppusi korraldanud küll, kuid «geograafiline rõhuasetus Läänemerele on puhtalt poliitiline ning sõjaliste õppuste või sõjamängudega sellel suurt pistmist ei ole».

Stoicescu sõnul oli Hiinal plaanis osaleda järgmisel nädalavahetusel peetaval Kroonlinna mereväeparaadil ja õppused on paraadiga seotud. «See on ühest küljest jõudemonstratsioon ja teisest küljest sõnum USA-le ja NATO-le, et me ei taandu siit n-ö oma positsioonidelt,» lausus Stoicescu.

Teaduri sõnul on lääneriigid öelnud, et õppusi jälgitakse hoolikalt, aga tema sõnul on selge see, et oma geograafilise asukoha tõttu ei hakka Hiina kunagi sõjaliselt ei Läänemere piirkonnas ega üldse Põhja-Euroopas tegutsema. «Vaevalt, et nad kunagi Venemaa poliitiliste eesmärkide nimel siin avantüürile läheks,» lausus ta.

Hiinlaste Läänemerele saabuvasse laevagruppi kuulub kolm laeva: 052D tüüpi Hefei, fregatt Yungcheng ja abilaev Luoma Lake. Lisaks reisivad laevadega kaasa ka Hiina kopterid ja merejalaväelased. Hefei puhul on tegu Hiina laevastiku nüüdisaegseima alusega. Kui Hiina on õppustele kaasanud väga moodsa laeva, siis Venemaa panus on tagasihoidlikum. Meie idanaabrite poolelt on õppustel kõige silmapaistvamateks laevadeks kaks uuemat tüüpi korvetti.

Joint Sea 2017 õppuse esimene faas leiab aset eeloleval nädalal Läänemerel, teine toimub aga septembris Jaapani ja Ohhoota merel. See ei ole aga esimene kord, mil Venemaa ja Hiina Euroopa vetes ühisõppusi korraldavad. Kaks aastat tagasi harjutas Venemaa Musta mere laevastik Vahemerel ja Mustal merel koostööd Hiina sõjalaevadega.

Juunis teatas Hiina valitsusele kuuluv Xinhua uudisteagentuur, et selleaastase õppusega tahetakse «tugevdada ja edendada Hiina-Venemaa laialdast strateegilist partnerlust ning süvendada sõbralikku ja praktilist sõjaväelist koostööd». Väidetavalt harjutatakse õhukaitset ning allveelaevade ja teiste sõjalaevade vastast tegutsemist. Lisaks proovitakse ka piraatidevastast võitlust ning otsingu- ja päästemissioone. Õppuse ajal on flotill (laevade koondis – toim) Venemaa viitseadmiral Aleksandr Fedotenkovi ja Hiina viitseadmiral Tian Zhongi käsutuses.

Otsus tuua õppused pingelisele Läänemerele on vastuoluline, aga mitte enneolematu. Eelmisel aastal harjutasid kaks riiki koostööd Lõuna-Hiina merel, mille üle on Hiina samas juba aastaid teiste sama piirkonna riikidega vaielnud. Saksa väljaande Deutsche Welle sõnul on Hiina ja Venemaa alates 2012. aastast mereväeõppusi kordamööda võõrustanud.

Hiina on küll öelnud, et Läänemere õppused ei ole suunatud ühegi kolmanda riigi vastu, samas tsiteeris riigile kuuluv ajaleht Global Times merendusekspert Li Jied, kelle sõnul on moodsaima sõjalaeva Läänemerele saatmise taga sügavam sõnum. Tema sõnul väljendab Hiina oma «sümpaatiat» Venemaa vastu ja saadab tugeva signaali riikidele, kes tahavad Hiinat «provotseerida».

Spekuleeritakse, et ühisõppused on Hiina jaoks viis, kuidas oma kohalolu väljaspool Aasiat võimendada. Samuti on Hiina eksperdid öelnud, et õppusega soovitakse näidata oma jõudu USA-le, Jaapanile ja Indiale, kes korraldasid selle kuu algul ühisõppused India ookeanil.

Paistab, et jõudemonstratsioon on lääneriike vähemalt natuke ärritanud. USA Euroopa väejuhatus (EUCOM) on öelnud, et nemad kavatsevad õppustel väga teravalt silma peal hoida ning ootavad Venemaalt ja Hiinalt «rahvusvaheliste normide ja seaduste täitmist», kirjutab The Telegraph.