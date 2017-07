Sildaru kahekordset saltot MK-debüüdil käiku ei lase

Esmaspäeval jääb püha tule süttimiseni Pyeongchangi olümpiastaadionil 200 päeva. Talispordihooaja alguseni on aega aga vaid veidi üle kuu. Otsa teevad lahti freestyle-suusatajad, kes alustavad 26. augustil Uus-Meremaal Cardronas MK-sarja. Esimest korda saab FISi kõrgeima taseme võistlusel kaasa lüüa ka Kelly Sildaru ning panused on kõrged: kui konkurendid on juba terve aasta olümpiakvalifikatsioonis punkte kogunud, siis Sildarul on aega maksimaalselt viis etappi, et oma pilet Lõuna-Koreasse lunastada.

Praegu käivad Sildarudel suured hooajaeelsed ettevalmistustööd. Rügatakse Ameerika Ühendriikides Park City nõlvadel, kus peeti ka 2002. aasta taliolümpiamänge. Toona olid vigursuusatamises kavas veel vaid traditsioonilised alad ning Sildaru trumbiks olev pargisõit OM-programmi ei kuulunud.

USA koondis pani veto

Nüüd puhuvad alal uued tuuled ning nii meeste kui ka naiste arvestuses on freestyle kerkimas uute tippudeni. Ka Sildarud suundusid ookeani taha kindla plaaniga viia oskused uuele tasemele: Kelly ihkab kasutusele võtta seni tema võistlusrepertuaarist puudunud kahekordse salto. Koduses Tallinnas on vahtkummibasseini maandudes trikki juba proovitud, Ameerikas loodeti seda viimistleda suurele õhkpadjale maandudes.

«Tulime siia ühe kohaliku suusaklubiga sessiooniaegu jagama ja nendel oli plaanitud ka aeg airbag’il. Selgus aga, et eriti ei taheta sinna peale USA koondise, kohalike sõitjate kedagi peale lasta. Vähemalt hetkeseisuga,» tõdes Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru. Kohale jõudes tuli plaanid ümber teha. Käes on olümpiahooaeg ja seega kaitsevad kõik tippkoondised oma eeliseid ja trikke konkurentide eest.

Sildarudele tähendas see, et õhkpadja asemel tuleb saltosid treenida vette maandumistel. «Eks me harjutame. Mõned on tehtud, aga see ei tähenda, et me neid veel lumel teeksime. See peab olema sajaprotsendiselt lukus ja riskid miinimumini viidud,» ütles Tõnis Sildaru. Seetõttu on kindel, et kuu aja pärast hooaja avavõistlusel Kelly veel uut trikki konkurentidele ei näita.

«MK-l me seda veel kindlasti ei proovi. Aga kuna oleme Uus-Meremaal pikalt, siis vaatame pärast võistlusi edasi,» selgitas treener Sildaru. Tema sõnul nõuab nõnda keerulise ja parajalt ohtliku triki viimistlemine aega. Pealegi pole Kelly oma vanade trikkidegagi juba mitu aastat pargisõidus kaotusekibedust tundnud, nii et kahekordne salto pole kõrgete tulemuse saavutamiseks tingimata vajalik. ««Kahekordne» on lihtsalt üks element. Võimalik on järgmisel aastal esineda väga edukalt ka ilma selle trikita. Pargisõit koosneb väga paljudest elementidest, suur osa on ka reilidel, nii et kõike tuleb osata hästi teha. Salto on vaid üks väike nüanss,» rõhutas Tõnis. OM-medalile saab sõita selletagi.

Kui kaugel tipust ollakse rennisõidus?

Ameerika Ühendriikides pargisõiduoskuste lihvimisele kulutavad Sildarud veel nädalakese, seejärel naastakse Euroopasse ja suundutakse kohe Soome harjutama rennisõitu: kui 26. augustil algab Cardronas pargisõidu MK-sari, siis viis päeva hiljem on kavas vastav rennivõistlus.