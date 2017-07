Ülimoodne Hiina sõjalaev osaleb õppustel Läänemerel

2015. aastal teenistust alustanud Hefei on 157 meetrit pikk ning kannab 280-liikmelist meeskonda. Põhirelvadena kasutatakse rakette koos 64 laskeseadeldisega, samuti on laevale paigaldatud võimas AESA-radarisüsteem, mille kohta on väidetud, et see suudab tuvastada koguni USA uusimaid hävituslennukeid F-35. Laevale on paigaldatud ka 130 mm kaliibriga kahur, samuti on võimas alus varustatud torpeedodega, et seda allveelaevade vastu kaitsta.

Peale Hefei saabub Läänemerele ka 054A-klassi mitmeotstarbeline fregatt FFG-571 Yuncheng ning Hiina sõjalaevu saatev abilaev Luoma Lake.

Hiina laevade saabumine Euroopasse ei ole jäänud tähelepanuta. Nädala algul saatis Hollandi merevägi Hiina laevu Põhjamerel ning Briti Kuninglik Merevägi eskortis need läbi La Manche’i väina. Eelmisel nädalal võtsid õppustele suunduvad Hiina sõjalaevad osa lahinglaskmistest Vahemerel.

Kuigi praeguseks ollakse 052D-tüüpi laevade tootmisega umbes poole peal, on Hiina merevägi alustanud juba järgmise laevaklassi arendamist. Nimelt plaanitakse järgmisena kasutusele võtta 055-tüüpi raketihävitajad, mis on 052D-klassi laevadest veel suuremad ja võimsamad.