Haiglad kahtlevad haigekassa raporti tulemustes

Haigekassa siiani mahukaimas raportis «Ülevaade ravi kvaliteedist Eesti tervishoiusüsteemis» hinnati kõikide Eesti haiglavõrgustikku kuuluvate haiglate ravi kvaliteeti ravi kättesaadavuse, raviprotsessi ja ravitegevuse tõhususe osas. Ühe kirurgia kvaliteedi näitajana vaadeldi operatsioonijärgset 30 päeva suremust.

Teist aastat järjest olid käärid suur- ja väikehaiglate vahel väga suured. Kui Tartu Ülikooli kliinikumis suri vähem kui 30 päeva jooksul pärast viimast operatsiooni neli protsenti patsientidest, siis Jõgeva haiglas oli see 12 protsenti. Viljandis oli see arv kasvanud kaheksalt kümnele protsendile ja Valgas kümnelt 12 protsendile. Kokku tehti Tartu Ülikooli kliinikumis mullu 19 353, Jõgeval aga näiteks 336 ja Viljandis 1138 operatsiooni.

Erinevused pole loogilised

Kirurgiaindikaatorite valimisel nõu andnud Tartu Ülikooli kliinikumi kirurgiakliiniku juhataja Urmas Lepner ütles, et statistika haiglate operatsioonijärgse 30 päeva suremuse kohta ei saa olla korrektne. «Kui see on niimoodi, siis tuleks Jõgeva haigla päeva pealt kinni panna! 12 protsenti suremust on ennekuulmatu,» ütles ta, lisades, et tulemus ei saa olla tõene juba sellepärast, sest Jõgeval tehakse ainult väga väikese riskiga lõikusi.

Ta täpsustas, et ravikvaliteedis võivad sama taseme haiglate vahel olla maksimaalselt üheprotsendilised erinevused, kuid mitte mingil juhul mitmekordsed. Üldhaiglatest oli näiteks Valga ja Jõgeva haiglas suremus 12 protsenti, kuid Lõuna-Eesti ja Põlva haiglas vaid kolm protsenti. Piirkondlike haiglate puhul oli Tartu Ülikooli kliinikumis suremus neli ja Põhja-Eesti regionaalhaiglas seitse protsenti.

Lepneri hinnangul on eksitavatel tulemustel kaks võimalikku põhjust: haigekassa kas sisestas andmed valesti või siis määratakse operatsioonijärgseid surmasid lähtuvalt haiglast, kus surrakse, mitte sellest, kus lõikus toimus.

«Kui Tartu Ülikooli kliinikumis opereeritud patsient saadetakse järelravile Jõgevale, siis see surm ei peaks olema Jõgeva haigla suremus – kui ma vaatan neid arve, siis mulle tundub, et see võib olla nii,» ütles ta.

Lisaks tõi Lepner välja, et 30-päevane operatsioonijärgne suremus ei ole üldse kõige parem kvaliteedinäitaja, sest näiteks südamelõikus ja pimesoolelõikus on väga erinevad. «Kui tahta kvaliteeti mõõta, tuleks lahus hoida plaanitud ja erakorraline kirurgia,» lausus ta.

Haigekassa vigu ei tunnista

Haigekassa eksimusi ei tunnista. «Meie saame oma info raviarvetelt ja retseptidelt, seega kõik sõltub sellest, mis info seal on,» ütles asutuse tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse juht Liis Hinsberg. Andmete sisestamine sõltub tema sõnul kodeerimise praktikast ehk sellest, kuidas märgitakse raviarvele teenuseid ja diagnoose.

Ühtlasi märgiti Hinsbergi kinnitusel suremus lähtuvalt sellest, missuguses haiglas tehti viimane operatsioon, mitte sellest, kus toimus järelravi.

Väidetavalt suure operatsioonijärgse suremusega Jõgeva haigla juht Peep Põdder ütleb, et neil pole pärast operatsiooni üldse keegi surnud: «Võin teile kinnitada, et ükski Jõgeva haiglas eelmisel aastal opereeritud patsient ei ole 30 päeva jooksul ega ka 300 päeva jooksul ära surnud. Kõik on elus ja terved . »

Põdderi põhjendus statistikale on, et 41 inimest, kes haigekassa raporti järgi möödunud aastal vähem kui 30 päeva jooksul pärast operatsiooni Jõgeva haiglas surid, toodi sinna suurhaiglatest, valdavalt Tartu Ülikooli kliinikumist, kus neid polnud võimalik enam aidata.

Valga haigla juht Marek Seer saatis eile haigekassale järelepärimise. «Kuna selles on väga suur ebakõla, tahtsin ma haigekassalt tagasisidet saada, et kuidas ja mida nad on võtnud valimisse. See arv ei lähe praegu meie statistikaga kokku, mistõttu ma tahaksin kontrollida arvutuskäiku,» rääkis ta.

Haigekassa raporti kohaselt operatsioonijärgsel perioodil vaid kolm protsenti patsientides kaotanud Põlva haigla ülemarst Margit Rikka arvas, et see tulemus võis olla juhuslik. «Võib-olla on suremus madal seetõttu, et meie patsientidele tehakse rohkem plaanilisi kui erakorralisi lõikusi, aga võib-olla kiirabi viib raskelt haiged Põlvast otse kliinikumi,» loetles ta võimalikke põhjuseid.

Tervishoiueksperdi Raul Kiiveti arvates on kõige tõenäolisem hüpotees, mis seletaks üldhaiglates opereeritud haigete suuremat suremuset, opereeritud haigete kõrgem vanus üldhaiglates, sest haige vanuse suurenedes on iga haigus raskema kuluga ja mistahes tüsistuste teke üha tõenäolisem.