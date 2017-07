Mees, kellel pole vaba aega

Kui Fasiniga unisevõitu Kortrijki kohvikulauas lõunasöögi järel juttu ajame, annavad iga tema liigutus ja lause mõista, et õnnelik on ta tõepoolest. «Mis mul viga: teised vaatavad videot, aga minul on praegu vaba aeg,» muigab Fasini alustuseks. Ehkki sellist mõistet nagu «vaba aeg» ta tegelikult tunnistada ei oska ega tahagi.

«Mulle on see tüütu, sest ma ei saa ju siis energiat juurde. Mis parata, olen haige!» naerab ta ja põikab jutuga korraks ajas tosin aastat tagasi kodulinna Bassano del Grappasse. «Kunagi võisin sellisest elust vaid unistada. 2005. aastal aitasin ühte noort tennisisti, kui kohaliku võrkpalliklubi mängijad mulle jõusaalis ligi astusid. Olin tegelikult ka juba ise vaadanud, et oskaksin aidata neil targemini tegutseda. Sealt see algas.»

Fasini oleks enda sõnul nõus töötama ka tasuta ning ükskõik mis ala sportlastega. Kas või eestlastele seesugusel eksootilisel alal nagu rulluisuhokis, kus Bassano meeskond jõudis kümmekond aastat tagasi Fasini toel vaid kuuajalise koostöö järel klubide MM-tiitlini. Tõsi, üks tingimus tal siiski on.

«Ma ei ütle kellelegi ei, kuniks pole teda oma silmaga näinud. Aga ole sa proff või raamatupidaja kõrvallinnast – pead olema valmis tööd tegema, et oma eesmärgini jõuda. Sellest mulle piisab, sest mulle on tähtis energia, mida sportlasega vahetame,» sõnab Fasini ja toob lõbusa näite.

«Üks noor kutt, korvpallur, elab minu lähedal. Ta tuli minu jutule, kui oli alles 13-aastane, ja ütles, et tahab mängijaks saada. Pikkust oli tal ligi kaks meetrit, aga ta kaalus alla 70 kilo! Ütlesin, et võin sind aidata küll, aga trenn on kell kuus hommikul, sest päeval töötan teiste sportlastega ja mul pole siis sinu jaoks aega,» kirjeldab Fasini.

Enda sõnutsi oli ta kindel, et suvehommikul kell kuus noormees ennast näole ei anna. Kuid järgmisel hommikul täpselt kell kuus sai Fasini tekstisõnumi: olen ukse taga, kas saaksite avada? «Ta ei tahtnud uksekella lasta, sest kartis, et mu pere magab veel,» naerab Fasini. «Nüüd läheb ta varsti Ameerika Ühendriikidesse ja kirjutab mulle endiselt peaaegu iga päev: täna on meil treeningutel kavas see ja see, kas peaksin midagi lisaks tegema?»

Praegu on Eesti koondise juures olek Fasinile täiskohaga töö, kuid tal on teisigi hoolealuseid. «Itaalias on üks noor mäesuusataja, kes kuulub riigi B-koondisesse. Ta saadab mulle iga päev treeninguvideoid ja mina annan talle tagasisidet, sama teeb üks teine suusataja,» räägib Fasini.

Alade nimekiri jätkub: nii on Fasini aidanud kodukandi korvpallimeeskonda ja ühe eratiimi ridades MM-sarjaski kihutanud rallimeest. Aga jalgpallurid? «Nemad on laisad!» teatab Fasini laia naeru saatel. «Ei-ei, tegelikult on asi selles, et nende füüsiline ettevalmistus on täiesti teistsugune. Nende õnn, et nad on väljakul üheteistkümnekesi, sest keegi saab alati abistada. Kahjuks on jalgpalluritega nii, et need, kellel on kõvasti talenti, on laisavõitu.»