Siin näete minu rikkust, minu vaesust, minu rõõmu, minu kurbust

Muide fotomuuseumis köidab senini pilku Gustav Germani leiutatud slaidifilmi vinüülplastist ilmutusmasin, kuhu mahub korraga sisse 15 rulli fotofilmi ning mille ilmutamiseks kulub ühtekokku vaid kolmveerand tundi. Ja temperatuur selles masinas on täienisti automaatika peal.

Nõukogude Naises oli päevalehega võrreldes töö veel mõnusam: ajakiri ilmus vaid kord kuus ning numbreid tehti kolm kuud ette, sest trükikoja töötsükkel nõudis nii.

«Minu loomus on selline, et ma pole nõus ennast kordama, ei oma tegevust ega oma nägemust,» tunnistab Gustav German, kui küsin, milline on olnud kõige tüütum töö. «Kadunud Noorte Hääle spordiosakonna toimetaja Vello Volt ütles kord, et kuule, Käru, järgmisel korral püüa teha teistmoodi. See on mulle senini mällu jäänud ning sellest olen püüdnud oma hilisemas tegevuses kogu aeg juhinduda. Et kallis mees, kui hakkad ennast kordama, on asi läbi, ja kui hakkad kelleltki šnitti võtma, siis on see kõige hullem asi.»

Elu ilusaim aeg

Loojana hindab German eelkõige vabadust ja sõltumatust. Seda on ta aastast 1992, kui Nõukogude Naisest lahkus, ka nautida saanud. Enam ei pidanud kellegi – kas peatoimetaja või tellijate – tahtmist täitma või nõu küsima, vaid võis pildistada siis, kui tuli tahtmine. «Sain teha, mida silm ja hing ihaldasid, ja nõu küsisin vaid oma teiselt minalt,» ütleb ta.

GG piltniku pintsakul on lühend teadagi, millest. / Erik Prozes

Tervis oli hea, keegi ei sundinud, keegi ei keelanud istuda kas või hommikul kell kuus autosse, kiirustamata hea muusika (Oidi, Kikerpuu, Naissoo laulud, Louis Armstrong, Emma Shapplin) sisse lülitada ja kui naabrimees küsis, kuhu ta nii vara minema hakkab, sai vastata, et ei tea. Mõni on uurinud, et Kusti, kus sa küll maailmas ringi rännanud oled, et sellised pildid kätte oled saanud, ja meisterpiltnik on saanud siis vahel vastata, et see kõik on siit vaid mõne kilomeetri kaugusel tehtud.

Paljad poisid kanu grillimas

Kui nõukogude ajal oli pildialbumite üllitamine n-ö haltuura, põhitöökõrvane tegevus, mida ajakirjas talle võimaldati, siis 1990. aastate esimesest poolest on ta oma kulu ja kirjadega välja andnud poole oma fotoalbumitest, mida on üldse kolmkümmend kaks. Peamiselt on need täis kunstiväärtuslikke pilte Eestist, Tallinnast ja Eesti loodusest.

Linnavaateid tavatses German teha laupäeva ja pühapäeva varahommikuti, kui ühtki inimest ja autot liikvel polnud, samuti oli ta esimene Eesti fotograaf, kes helikopteri pardalt Tallinna pildistas. Tänapäeval kõlab uskumatult, aga isegi kirikutornidest pildistamine oli nõukogude ajal pikalt keelatud, neisse pääses ta alles 1980. aastate lõpul, kaasas julgeolekutöötaja, keda German kasutas pigem fotokohvri tassijana.

Albumi «Tallinna arhitektuur» ülesvõtmiseks kulus lausa kaks aastat, ent meenutamist väärt on ka album «Tänapäeva saun», millesarnast pole kunagi hiljem tehtud. Nimelt valmis see ajal, mil ettevõtetes ehitati töötajatele hulgaliselt saunu ning arvati, et see väärib jäädvustamist.