Millist telefoni valida esimese klassi õpilasele?

Igal aastal tulevad telefonitootjad välja uute lipulaevadega ja seejärel natuke nõrgemate mudelitega. Väikesele lapsele kooliminekuks sobiva telefoni leidmine võib olla üsna keeruline tegevus, sest valik on tohutult suur. Palusime kohalikel sideoperaatoritel veidi soovitusi jagada.

Tele2 tootedirektor Katrin Aron arvas, et lapse esimene telefon võiks olla väike ja käepärane, et tilluke käsi seda mugavalt hoida saaks. Esimese valikuna toob Aron välja iPhone SE. «See on mõnus, väike ja kompaktne ning ongi tegelikult seade, mida kooliminevatele lastele kõige enam ostetakse,» ütles Aron. Tootedirektor lisas, et lapsed armastavad ka pilte teha ja iPhone SE-l on väga head esi- ja tagakaamera. Lisaks on Aroni sõnul Apple’i OS-tarkvara üsna lihtne ja loogiline ega tohiks lastele suurt peavalu valmistada.

Teise valikuna toob Aron välja Xperia L1 telefoni, mis on kolmest seadmest, mille Tele2 koolijütsidele soovitamiseks välja valis, nii ekraani kui üldiste mõõtmete poolest kõiges suurem. «See sobib lapsele, kes on rohkem orienteeritud igasuguste videote vaatamisele,» selgitas Aron. Sony mudelit iseloomustas tootedirektor kui väga head telefoni oma hinnaklassis, millel on ka korralik kaamera. Samas lisas ta, et Xperia L1 ei ole peavoolu mudel ja seetõttu ostetakse seda pigem vähem. «See sobib kellelegi, kes tahab eristuda,» märkis ta.

Viimase mudelina soovitab Tele2 tootedirektor Samsung A3 telefoni. Selle mudeli suureks plussiks on mõistagi vee- ja tolmukindlus. «See on oluline lisaomadus, sest lastel juhtub ju sageli õnnetusi,» kõneles tootedirektor. Lisaks paistab Samsung A3 silma ka heade kaameratega.

Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf pakkus aga lastele välja kolm telefoni samalt tootjalt – Huaweilt. Tema sõnul maksavad kõik välja valitud telefonid alla 200 euro, kuid samas leidub neis piisavalt funktsioone nii alles kooliteed alustavatele lastele kui ka vanematele õpilastele. Neudorf soovitab telefone Huawei Y3 II Lotte, Huawei P8 Lite ja Huawei P9 Lite. Ostes ükskõik millise neist kolmest seadmest, annab Telia tasuta kaasa ka moodsa koolikoti.

Loe ka Postimehe arvamust Huawei P9 lite telefonist.

Elisa tooteturunduse osakonna juhataja Mailiis Ploomann soovitab aga koolilastele suisa viit mudelit. Samsung Galaxy A3 ja A5 on ettevõtte esindaja sõnul head seetõttu, et on taskukohased, töökindlad ja sobivad noorematele lastele ning pakuvad tipptelefonidega võrreldavat sisu. Mõlemad mudelid on ka vee- ja tolmukindlad.

Üllatuslikul kombel soovitas Ploomann koolijütsidele ka mudeleid Galaxy S8 ja S7, mis on praegu Samsungi kõige võimsamad telefonid. Samas möönis firma esindaja, et tippmudelid sobiksid kasutamiseks kogenenumale ja juba vanemale lapsele, aga mitte esimesse klassi minejale.

Viimase telefonina pakub Elisa esindaja aga Xperia XA1 nutitelefoni, mille puhul rõhutas ta kaamera head kvaliteeti. Telefonil on 23 MP kaamera ja ilma äärteta viietolline ekraan – nii on mugav videoid vaadata ja netis surfata. Kahjuks ei ole aga ei Sony XA1 ega L1 veekindlad.