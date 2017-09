Moskva keelas filmi massimõrvast: see on väljamõeldis

Ruslan Kokonajevi sõnul oli film peaaegu valmis, käis juba lõpetamine, kui pärast esialgse versiooni läbivaatamist keeldusid kultuuriministeeriumi ametnikud filmile linastumisluba andmast.

Moskva ajaleht Kommersant kirjutas siis, et Moskva ametnike väitel on see väljamõeldud lugu, mida ei toeta ajaloolised faktid, ning sellisel kujul kutsub film esile ainult rahvastevahelist vaenu. Seejuures oli filmi stsenaarium varem läbi vaadatud ja kinnitatud samas kultuuriministeeriumis.

Mul oli võimalus seda filmi näha: peale Haibahi massimõrva leidub seal ka šokeeriv stseen, kus küüditajad lasevad ühes Tšetšeeni haiglas maha kõik patsiendid, keda ei saa rongidega Kesk-Aasiasse viia. «See juhtus ka päriselt Urus-Martani haiglas, kus lasti maha 70 inimest. Nad visati sinnasamasse haigla taha auku ja kaeti lubjaga,» kinnitas Kokonajev.

«Meie ainuke eesmärk seda filmi tehes oli, et sellised asjad enam kunagi ei korduks, milles ma pole aga absoluutselt kindel,» rääkis Kokonajev. «Selle asemel, et vabandust paluda – meile pole palju vaja, meile piisab kui nad vähemalt vabandust paluksid ja tunnistaksid seda. Seevastu nimetatakse meid hoopis valetajateks.»

«Kõik Haibahi tragöödiad puudutavad dokumendid on aga kuulutanud riigisaladuseks,» märkis ta ja lisas, et filmi ei tehtud mitte selleks, et rahvaste vahel vaenu õhutada, vaid et muuta ühiskonna mõtteviisi.

Kokonajevi sõnul jäigi film lõppstaadiumis pooleli, sest ilma linastusloata filmile ei tahtnud enam keegi raha anda. Filmi täielikuks lõpetamiseks vastavalt stsenaariumile ja plaanidele oleks vaja 100 000 eurot, sõnas Kokonajev Postimehele. Tema sõnul toetasid filmi tegemist mitteametlikult Tšetšeenia võimud, kes ei andnud küll raha, kuid aitasid organiseerida võtteid ning abistasid kõikvõimaliku tehnikaga.