Alfa Romeo esimene linnadžiip: Itaalia mõistusemurdja

Stelvio nimevaliku selgitus lookleb Itaalia Alpides ja kannab nime Stelvio kuru. See on üks noist kultusteedest, mida kümned reisijuhid soovitavad kui absoluutselt kohustuslikku. Kuid mis oleks, kui võtaks ette Stelvio kuru lähima vaste Eestist? Muidugi ajab see väljaütlemine turtsatama akvaariumikaladki, üks kujuteldav gupi tõmbas just vett kurku.

Niisiis, keeran Alfa-punase itaallase rattad vastremonditud Vana-Võru maanteele. Teise nimega Postitee asub merepinnast pisut madalamal kui Stelvio (2757 m), seal pole ainsatki nõelasilmakurvi (Stelvio 75 vastu), see on avatud aasta ringi (Stelvio maist novembrini) ja teelt ei avane ainsatki vaadet (kui te just ei pea vaateks metsa ja võsa). Aga sarnasust leidub samuti. Mõlemad teed on üles kiidetud, kuid päris elus kuulub neil kiire autoga sõitmine pimeda ekstreemturismi ja keskaegse liikluse vahepeale. Stelvio kuru tee pärineb põhiosas 19. sajandi esimesest veerandist, Postiteed hakati motoriseeritud liiklusele kohandama 1930ndatel. Nähtavus kõigub halvast olematuni, tee on isegi mõttes tagaveoga mängimiseks liiga kitsas. Kohalikud, teised turistid, jalgratturid, metsloomad, tsiklistid ja autoelamuga soomlane soovivad kõik täiesti põhjendatult ellu jääda. Aga Postitee on enam-vähem parim, mis meil siin võtta on. Alfa Romeo talitas raudselt õigesti, kui pani oma Kõige Tähtsama Mudeli nimeks Stelvio, mitte Postitee.

Kõige tähtsam Alfa Romeo mudel? Arvasite, et see on Giulia? Ka mina arvasin nii, kuni hetkeni, kui Giulia sai tegelikkuseks, osutus suurepäraseks õnnestumiseks, jättes kahtlejad häbisse. Võimatu on mitte armastada Giuliat. Ma küsiks hoopis nii: milleks on inimkonnal vaja Stelviot, kui on olemas Giulia? Jah, arusaadav, Stelviot on vaja Alfa Romeol. Ostjaskonna püramiidi alus, teate, ei taha supersedaani, nad tahavad linnadžiipi. Valdavalt. Giulia ilu pole veel päästnud aastaid hääbumise piirimail kõikunud Alfa Romeot. Giulia on eeldus, kuid temaga Giorgio-nimelist platvormi jagav ja paljuski neetult sarnane Stelvio otsustab margi saatuse. Kui ostja rabab Stelvio riiulitelt (nagu ta teeb ükskõik millise SUViga), siis on tulevik Alfa päralt.

Stelvio alusarhitektuur on Giorgio-nimeline platvorm, mille arendamiseks kulus hiigelsumma. See on aluseks nii Giuliale, Stelviole kui ka pikale reale tulevastele taga- või neljarattaveoga Alfadele ja Maseratidele. / Erik Prozes

Niisiis, keeran Postiteele, lasen Stelvio jooksma … ja remonditud teekattest hoolimata (muuseas, hea töö, teemeistrid!) otsustab Stelvio mu kannatuse proovile panna. Istmiku- ja sõidutunne mäletab Giuliat liiga selgelt. Stelvio on põhimõtteliselt kikivarvule tõstetud Giulia, mis tähendab, et sarnast on tohutult palju, kuid muutustest ei pääsenud ei veermik ega vedrustus. Viimane on võrdlemisi pika käiguga, mis toob heade omaduste kõrval kaasa ka kreenimist kurvides ja noogutamist. Metsarajal tasakesi üle puujuure astudes kannab vedrustus kogetu täies mahus ette, nii et üle kuusekäbi sõites võiks loodusteadlikum juht öelda, mis värvi oli käbi närinud hiir.