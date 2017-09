Kummutame müüdid hariduses: aju on treenitav ja mehed-naised võimetelt võrdsed

1. müüt: poistele sobivad reaalalad, tüdrukutele humanitaaria

Kuna teema on kahtlemata erutav, on seda ka palju uuritud. Ja tõepoolest, katsed näitavad, et mehed on naistest osavamad testides, kus tuleb võrrelda kolmedimensioonilisi objekte ja otsustada, kas tegemist on eri nurkade alt pildistatud sama esemega või mitte. Seevastu naised teevad meestele tuule alla sõnu puudutavates ülesannetes, kus tuleb minuti jooksul kirja panna võimalikult palju loomi või hoopis punast värvi asju.

Aga kas sellest erinevusest piisab, et loobuda tüdrukutele matemaatika õpetamisest? Pärast seitset miljonit inimest puudutanud katsete tulemuste läbi vaatamist leidis psühholoog Janet Hyde, et 78 protsendil juhtudest ei olnud eri soost inimeste tulemustel märkimisväärset vahet. Kusjuures testid puudutasid kõike, mis jääb palliviske ja keeleoskuse vahele.

Hyde juhib tähelepanu ka sellele, et USA koolides on loodusteaduste tulemuste erinevus 9–10-aastaste poiste ja tüdrukute puhul vähem kui neli punkti. Ja seda 300-punktisel skaalal! Kokkuvõttes võib öelda, et meeste ja naiste matemaatiline kirjaoskus on vägagi sarnane.

Aga miks on siis 94 protsenti Suurbritannia matemaatikaprofessoritest mehed? Tõenäoliselt on siin põhjuseks asjaolu, et lapsevanemate ootused tüdrukute matemaatikaoskuste suhtes on madalamad. Lisaks näitavad uuringud, et 8–9-aastased tüdrukud kipuvad pidama oma arvutamisoskust tagasihoidlikumaks kui poisid. Ja seda ka siis, kui erinevust edasijõudmises polnud. Mis kõige kurvem, täpselt sama moodi arvasid ka nende tirtsude vanemad.

Aga kuidas siis teha nii, et noored ei rikuks tervet oma elu ära IT asemel pedagoogikat või semiootikat õppides? Vastus on lihtne: tuleb muuta ootusi (tüdrukute) oskustele. Teiseks, kui oskusi napib, tuleb neid treenida. Kui laps matemaatikat ei oska, siis ei maksa teda panna «humanitaarklassi», kus reaalaladele pühendatakse vähem aega, pigem võiks teha hoopis vastupidi.

«Aga mõni laps ju ongi rumalam,» mõtlete te ilmselt. Kui nii, siis on järgmine müüt just teile!

2. müüt: kes lambaks on sündind, see lambaks jääb

Olgu, kui see luulerida tundub siinses kontekstis vulgaarne, siis küsigem parem nii: kas vaimsed võimed on kaasa sündinud või arendatavad? Vastuse leidmiseks on teadlased uurinud kaksikuid: kui keskkonnal poleks mingit mõju ja kogu «au» võtaks endale geenid, peaksid ühesugustes tingimustes kasvanud ja sada protsenti identsed kaksikud saama IQ-testides ja koolis samu tulemusi.

Õnneks päris nii need asjad siiski pole: näiteks matemaatikatunnis mõjutavad geenid lapse edasijõudmist 60–65 protsendi jagu.

Ent samas avastasid Taani teadlased kaksikuid uurides, et geenide roll oli ülesannete lõikes erinev: kõige vähem (34 protsenti) mõjutasid geenid üldise IQ-testi tulemusi, enim (64 protsenti) aga IQ-testi mitteverbaalset intelligentsust mõõtvat osa.

Huvitav on aga see, et kõige suuremat rolli – eri uuringute järgi suisa 65–80 protsenti – mängivad geenid laste lugemisoskuse puhul.

Eelneva põhjal võib seega sedastada, et kuigi geenidel on suur mõju lapse edule koolipingis, võib kõva tööga kaugele jõuda. Aga muidugi tuleb selle käigus olla ettevaatlik, et mitte ülekoormata aju, mille võimsusest me kasutame vaid tühist osa. Või?