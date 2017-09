Head autovaba päeva! Ummik on emotsionaalne probleem!

Ometi on suhtelistel ja emotsionaalsetel ummikutel ka objektiivsed põhjused. Antovi andmeil põhjustab neid pooltel juhtudel läbilaskvuse piirang. Kujutage ette, mis juhtub, kui nelja-viie rajaga sõidusuund muutub ühtäkki kaherajaliseks. Siis juhtub sama, mis kitseneva veetorugagi: voolav vesi koguneb nn pudelikaela taha ja jääb seal justkui seisma.

Ligi veerand ummikutest on Antovi sõnul põhjustatud halvast liikluskorraldusest, näiteks fooride liiga pikast punase või liiga lühikesest rohelise tule tsüklist. Just seda on tunda saanud telemees Jõekalda, kui on oodanud pikas rivis Narva maanteel võimalust keerata vasakule Pronksi tänavale – ning oodanud ja oodanud, sest lubav tuli põleb nii lühidalt.

Muud ummikute tekitajad on enamasti tee-ehitustööd ja liiklusõnnetused; hooajalised sündmused, nagu kooliaasta algus, ja erakorralised sündmused, nagu üle-eelmise nädalavahetuse Tallinna maraton; ning ootamatud ilmaolud, nagu lume tulek, mil selgub (Antovit tsiteerides), et bemmidel on all veel suvekummid.

Aga enamasti ja ennekõike on ummikutes süüdi ikka need, kes selle üle kurdavad – ehk autojuhid ise. Mari Jüssi, Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse kava ekspert, on täheldanud, et viimastel aegadel on hakanud üha rohkem autoga sõitma ka Mustamäe ja Lasnamäe elanikud, kes varem kasutasid meeleldi pigem ühistransporti. Põhjus on tema hinnangul esiteks selles, et neisse linnaosadesse kolib järjest rohkem noori inimesi, ja teiseks selles, et nende töökohad jäävad kodunt kaugele. «Kui ühistranspordiga poole tunniga tööle ei saa, siis minnakse pigem autoga,» tõdeb Jüssi, kes on ametis nii maanteeametis kui Tallinna transpordiametis.

Autostumine on Tallinnas kasvanud peadpööritav kiirusega. Dmitri Bruns, Tallinna peaarhitekt aastail 1960–1980, avaldas neli kümnendit tagasi raamatu «Homne Tallinn», kus nentis, et Tallinnas on suured ummikud. Toona oli tuhande tallinlase kohta 30–40 autot. Defitsiitsed autoostuload hoidsid autostumist vaos. Arvestades, et raamatu ilmumise ajal oli koostamisel linna üldplaan, küsis Bruns retooriliselt, mis saab siis, kui tuhande tallinlase kohta on lähitulevikus 70 autot.

Nüüd on tuhande tallinlase kohta üle viiesaja auto ehk seitse korda rohkem, kui peaarhitekt Bruns oskas ette näha.

Vale eesmärgiga võitlus

Muidugi polnud Vene aja ummikud võrreldavad nüüdsetega. Liikluskorralduse ekspert, OÜ Liikluslahenduse juhataja Sulev Sannik meenutab, et Brunsi-aegses Tallinnas polnud tal kunagi mingit peavalu, kuidas sõita Õismäelt Muugale suvilasse. Peaaegu alati pääses kesklinnast autoga muretult läbi. «Mingi takistusega küll arvestama ei pidanud,» ütleb ta. Aga nüüd, tunnistab Sannik, ei hellitaks ta isegi mõtet, et tiheda liiklusega ajal midagi samasugust üritada. Ja tema lapsed vaagivad alati, enne kui Tallinnas autosse istuvad, kas selleks on ikkagi paslik aeg, lisab ta.

Lahendus paisuvaile ummikuile näib loogiline: tuleb ehitada uusi ja laiemaid teid ning liiklussõlmi. Seda on tehtud Ülemistel – aga kas ummikud on kadunud? Seda tehakse Haaberstis – aga kas ummikud seal kaovad? Professor Antov prognoosib, et ei. Jah, Haabersti uus ristmik parandab autode läbilaskvust Tabasalu, Keila ja Õismäe suunalt, möönab ta, aga ei tee kuidagi sujuvamaks kesklinna suunduvat liiklust. «Võib ju kaugemalt lasta vett rohkem peale, aga eespool on toru ikkagi kitsas,» sedastab ta.