Kalašnikovi kultuur valmistab Pakistanile peavalu

Pakistanis on levinud tava tulistada pulmades, usupühadel ja spordivõitudel mõni salvetäis padruneid õhku. Relvad ujutavad üle Afganistani piiri äärse musta turu tagaruume. Sealt jõuavad nad suurtesse linnadesse, kus tulirelvaga sooritatud kuriteod on tavapärased.

Kui Pakistan saavutas juunis kriketis võidu suurima rivaali India üle, sai sündmuse tähistamiseks õhku lastud kuulide läbi surma vähemalt kaks inimest. Vigastatuid oli sadu.

Khyber Pakhtunkhwa provintsi suurimas linnas Nowsheras oli pidu linnapargis just algamas. Sinna oli pojaga tulnud ka Laeeq Shah, kuid pidu lõppes neile ootamatult: üks õhku lastud kuul tabas viieaastast last pähe.

Laps toimetati Peshawaris asuvasse haiglasse, kus ta oli veel ligi 60 tundi koomas ning võitles oma elu eest, enne kui alla andis ja saadud vigastustesse suri. «Kui lihtne on teadmatult rikkuda teise inimese elu,» ütles lapse kaotanud Shah.

Just Pakistani loodeosa, kus elab mitu suguharu, on eriti paljudel relvad – need on odavamad kui nutitelefonid ja enamik mehi ei lahku raudtukita kodust. Relvad on neile kui ehted.

Pakistanlaste relvavaimustus süvenes veelgi 1980ndatel, kui Nõukogude jõud tungisid Afganistani ja USA smugeldas Saudi Araabia kommunistidega võitlevatele sõduritele relvi. Alguse sai hiljem «Kalašnikovi kultuuriks» tembeldatud ajastu, mille mõju on tuntav tänapäevalgi – kümneid aastaid pärast Afganistani sõja lõppu.

Kalašnikovi automaadid ja teised relvad asendasid üritustel kiiresti vana aja vintpüssid ja ühe paugu asemel lasti pulmades ning spordiüritustel taeva poole tervete salvetäite kaupa automaadipadruneid.

Pakistanis ei peeta arvet selle üle, kui palju inimesi juhuslike kuulide tõttu aastate jooksul surma on saanud, kuid ametivõimude hinnangul ulatub nende arv sadadesse.

Pärast poja surma asus Shah tegutsema. Ta käis läbi mošeesid ja palus usujuhte, et need kutsuksid kogukondi reedeste palvuste ajal üles sellest kombest loobuma.

«Minevikus pidutseti õhku laskmisega, sest meil olid avatud väljad,» arutles Shah. «Nüüd tabab iga õhku lastud kuul kedagi ja kunagi ei saa kindel olla, et see maandub vabale maapinnale.»

Ka kohalikud võimud on tema algatusega liitunud. Nowshera ja ka teiste piirkondade politseinikud jagavad lendlehti ning brošüüre, mis kutsuvad inimesi üles selle tava vastu võitlema. «Selle needusega pole võimalik kogukonda kaasamata võidelda,» ütles politseinik Sajjad Khan.

Peshawari politseipealik Tahir Khan kutsus aga relva ostule mõtlejaid üles kuulidele kuluvat raha hoopis heategevusele annetama. «Salvetäis kuule maksab 60–70 ruupiat (umbkaudu 50 eurosenti). Võiksime selle raha vaeste peale kulutada,» ütles Khan.

Pakistanis peab relva omamiseks olema luba, suurte püsside ning automaatrelvade jaoks veel eriluba. Läinud kuul peaministriks vannutatud Shahid Abbasi lubas seadusi karmistada.

Praeguste seaduste järgi võib õhku tulistamast tabatud inimesele määrata kuni 1000 ruupia suuruse trahvi. Seda tehakse aga harva.

Kohalikud võimud on üritanud relvakultuuri vastu võidelda mitmesuguste meetmetega, kaasa arvatud mängurelvade müügi keelustamisega. «Valitsus keelas mängupüsside müügi, sest nende arvates kahjustab see laste mõtteviisi. Nende arvates on lastele parem anda pliiatseid ja muid mänguasju,» sõnas Nowshera poodnik Sharif Khan. «Aga lastel pole alternatiive, neil pole muuga mängida,» märkis ta.

Shah’ peres on aga tragöödia juba sündinud. Pärast poja surma viisid nad kodust minema kõik temale kuulunud esemed – raamatud, koolikotid ja riided. Meenutus kaotatust oli liiga valus.

Shah’ sõnul kannatab tema naine siiani psüühilise trauma all ja tütrel on raske mõista, miks on rõõmusündmuse tähistamiseks vaja relvi.

«Miks inimesed tähistavad taevasse tulistamisega?» küsib väikese surnud poisi õde. «Kui oled õnnelik, siis täna lihtsalt Allahit.»