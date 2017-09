Olümpiarajatis: Cresta kelgurada, kõige amatöörlikum olümpiaareen

Kuigi tänapäeval on olümpialiikumine säärastest piirangutest õnneks vaba, eksisteerib maailmas üks kunagine olümpiaareen, kus nimetet unistus elab endiselt. Starti lubatakse seal tõepoolest ainult mehi ja need mehed peavad end tõepoolest amatöörideks.

Kõnealune areen asub Šveitsis kuulsas talispordikeskuses Sankt Moritzis ja seda nimetatakse Cresta kelgurajaks. Alates 1885. aastast ühes ja samas paigas asunud legendaarne looduslik kelgurada on skeletonisõidu eelkäija ehk Cresta stiilis kelgutamise häll ja üldse ainus koht, kus saab seda sporti kogu eheduses harrastada.

Veidi üle 1200 meetri pikkune jäine trass kulgeb Sankt Moritzist Celerinasse (see asula on rajale nime andnud omaaegse Cresta küla nüüdseks alla neelanud) ning valmistatakse igal talvel uuesti, meelitamaks ligi uljaspeadest harrastussportlasi kogu maailmast. Rada hooldab ja reegleid kehtestab seal Sankt Moritzi kelguklubi (St. Moritz Tobogganing Club).

Kõik, kes soovivad kogeda kelgusõitu algupärasel ja looduslikul Cresta trassil, saavad seda Sankt Moritzi kelguklubi vahendusel nüüdki teha, ent peavad arvestama kohalike reeglitega.

Muidugi on kelgutajate Mekaks kutsutud Cresta rajal aegade jooksul nähtud palju kuulsusrikkaid jõuproove, ent mis kõige tähtsam: see on suisa kahekordne olümpia võistluspaik. Sankt Moritzis peeti talimänge 1928. ja 1948. aastal ning mõlemal puhul oli kohaliku eripärana kavas skeletonisõit. Just eripärana, sest need kaks episoodi jäidki 2002. aasta Salt Lake City mängudeni ainsateks juhtudeks, mil skeletonisõit kuulus olümpiaprogrammi.

Arusaadavatel põhjustel viidi võistlused mõlemal korral läbi algupärasel Cresta rajal ja osalejate ridadesse kuulusid enamasti needsamad sõidumehed, kes niikuinii alatasa Sankt Moritzis viibisid ja seal harjutasid. Sündisid ka mõned toredad olümpiaskeletoni legendid. Ajalukku on läinud näiteks ameeriklane John Eaton, kes korjas hõbemedali nii 1928. kui ka 1948. aasta mängudelt. Tõelise amatöörsportlase mustereksemplarina võitis aga südameid 1948. aasta kullamees Nino Bibbia Itaaliast, kes tegeles talispordiga (ta oli ka innukas bobisõitja, suusahüppaja, mäesuusataja jne) isikliku aedviljakaupluse pidamise kõrvalt!

Järge neile vahvatele olümpia noorusaegadele iseloomulikus amatörismivaimus lugudele siiski ei tulnud. 2002. aastaks, kui skeletonisõit jõudis Salt Lake Citys uuesti olümpiale, oli Cresta kelgutamisega vahe sisse tehtud. Ühest oli saanud tõsine tippsport, teine mõeldud endiselt pelgalt harrastajatele.

1928. aastast pärit vaade Sankt Moritzile. / Eesti spordi- ja olümpiamuuseum

Olümpiaplakat. / Eesti spordi- ja olümpiamuuseum

Esimesed kiirusehullud tulid Inglismaalt

Talispordiharrastus Sankt Moritzis käivitus 19. sajandil tänu Inglismaalt tulnud külalistele, kes avastasid seal kandis toreda talvepuhkuste paiga. Just siis pandigi Šveitsis alus bobi- ja skeletonisõidule, samuti Cresta stiilis kelgutamisele.

Alguse sai kõik puhtast lustist, kui inglased hakkasid kohalikelt laenatud kelkudega külatänavatel ringi kihutama. See oli aga selge turvarisk, sest hulljulged välismaalased kippusid kokku põrkama nii omavahel kui ka jalgu juhtunud külarahvaga. Suuremate õnnetuste ärahoidmiseks ehitatigi sealse hotelliperemehe Johannes Badrutti eestvõttel lõpuks 1885. aastal kinnine kelgutee, mis sai oma asupaiga järgi nimeks Cresta rada (inglise keeles Cresta Run).

Mis on skeletonisõit?

Skeletonisõit on kelgutamise liik, mis eristub tavakelgutamisest eeskätt võistlejate asendi poolest: tavakelgul liueldakse mäest alla selili (istukil), ent skeletonisõidus tehakse seda kelgul kõhuli lamades. Samalaadset stiili kasutatakse ka Cresta rajal, kus sõitmine erineb sportlikust skeletonisõidust mõningates kelkude juhitavuse ja võistlejate sõidustiili nüanssides.