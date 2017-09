Kaja Kallas: saatuse müstilised keerdkäigud

Proua rääkis, et on 92-aastane ning sündinud Poolas, aga 12-aastaselt kolinud Belgiasse, sest isa sai seal kaevanduses tööd. Töö pidi olema ajutine ja peatselt pidid nad pöörduma tagasi oma kodulinna, mis asus kümne kilomeetri kaugusel Saksa piirist. Siis aga tungis Hitler Poolasse ja nad ei läinudki tagasi. Sõda algas, kui ta oli 15, ja lõppes, kui ta oli 20. Vanaproua rääkis, kui halvasti poolakaid Belgias vastu võeti ja kuidas kohalikud lapsed olid tema vastu julmad.

Kuulasin teda ja paratamatult läksid mõtted oma vanavanematele. Kui mu vanaisa oli ligi 90-aastane (kahjuks tal jäi 90. sünnipäevast paar kuud puudu), olin tema juures Viljandis, vaatasin aknast välja ja nägin, et maja ette keerab Volvo. Küsisin vanaisalt, kas ta ootab külalisi, aga tema ei ootavat. Volvost tuli välja kepsakas vanaproua poppides tennistes, juuksed moodsas soengus, ja sammus reipalt maja poole. Avasin ukse ja selgus, et tegemist on vanaisa kunagise pruudi Mirandaga, kes oli enne sõja algust emigreerunud Rootsi. Nüüd tuli ta Eestisse vanaduspõlve pidama ja otsis vanad sõbrad üles.

Vaatasin neid kahte ja mõtlesin, kui erinevalt on elu kaht inimest kohelnud. Mu vanaisa oli küll väga positiivne ja elurõõmus inimene, kuid selleks ajaks juba täiesti pime. Miranda nägi välja nagu 70, tegeles hobidega (ratsutas) ja sõitis valge Volvoga ringi. Mu vanaisa saadeti Siberisse vangilaagrisse ja liitus hiljem minu vanaema ja emaga, kes olid küüditatud Siberisse, Miranda elas aga Rootsis ja jäi sõjast ja sellele järgnenud õudustest suhteliselt puutumata. Justkui oleks üks elanud apelsinimahla peal, kui teisele ei jätkunud isegi puhast vett.

Olen ka varem mõelnud, kuidas meie vanavanemate põlvkond pidi kannatama. Neil oli kõik: vabadus, teed valla, nad olid noored inimesed, tulevik oli alles ees – ja siis tuli sõda ja võttis neilt kõik. Kuidas inimeste saatus kujunes erinevaks sõltuvalt sellest, kas sattusid olema sõja alguses Poolas või Belgias või Eestis või Rootsis, ja mismoodi su elu siis edasi kulges.

Mina olen põlvkonnast, kellel kõik on täpselt vastupidi. Meil ei olnud nõukogude ajal midagi: ei olnud vabadust liikuda väljapoole Nõukogude Liitu, vähe oli vabadusi suhelda välismaailmaga, vähe valikuid areneda, isegi süüa ei olnud valida, vaid sõid seda, mida oli. Vabaduse taastamisega (olin siis teismeline) saime äkitselt tagasi kõik, mis meie vanavanematelt ära võeti. Kas me oleme sellest ikka piisavalt teadlikud? Kui tihti me tegelikult mõtleme meie eakatele inimestele, kes nii sõja kui ka nõukogude aja tõttu on pidanud nii palju läbi elama? Kuidas me saaksime nende elu nüüd ilusamaks teha?

Kibelesin meeletult lugema põnevat raamatut, mis mul parasjagu pooleli oli, sest ma ei sõida sageli üksi ja lennureis on lugemiseks ideaalne paik, kuid proua muudkui jutustas. Mingil hetkel võttis ta välja väikese mapi, kus olid mustvalged pildid temast noorena, lastest, sõpradest. Ja siis meenus mulle mu vanaema, kelle juures käies vaatasime alati mustvalgeid albumeid tema nooruspõlvest ja tema rääkis vahvaid lugusid müstilisest Eesti ajast. Panin raamatu kõrvale ja mõtlesin, et kuulamine ja oma aja pühendamine nii vanale inimesele on ilmselt üsna väike ohver, mida ma saan tema heaks tuua. Ma ei saanud küll kõigest aru, sest vestlus käis inglise-prantsuse-saksa segakeeles, aga mõistsin, et ta ei vajagi niivõrd vestluspartnerit, kuivõrd head kuulajat. Reisi lõpuks nõudis ta, et tuleksin talle külla, ja andis isegi oma telefoninumbri.

Ehk on just kuulamine see väike asi, mida saame teha, et meie oma eakad inimesed tunneksid end paremini? Minna neile külla, võtta kaasa koogitükk, panna kõrvale telefonid, lihtsalt kuulata ja juua tassike teed.