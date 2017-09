Uus Waksal vanas vaksalis

Huvitav, millega küll premeerivad need sajad mehed, kes lähevad homme sõitma Tartu rattamaratoni, pärast finišisse jõudmist oma naist, kes on oodanud kolm, võib-olla neli või koguni viis tundi Elva mändide all, et siis väsinud abikaasa pärastlõunal autoga koju tagasi sõidutada? Annavad musi ja ütlevad aitäh?

Kas väheks ei jää sellest naise jaoks raisku lastud pühapäeva eest?

Tellisin möödunud pühapäeval pärast Tartu rattamaratoni treeningsõitu, kui olin end duši all mudast puhtaks kasinud, samuti abikaasa autoga Elvasse järele. Aga mitte finišipaika, kus homme läheb pärast tuhandete osalejatega põhisõitu nagunii kitsaks, vaid Elva vaksali ette. Seal, 130 aastat tagasi valminud jaamahoone Tartu-poolses tiivas, kus varem olla asunud kingsepatöökoda, tegutseb tänavu kevadest kohvik-restoran Waksal.

Sellest just palju ei räägita, aga söögikoha kvaliteedist annab sageli aimu kempsu siseviimistlus ja korrashoid.

Kas pole nii, et omakasupüüdmatu abi eest peaks naisele vähemalt korraliku lõunasöögi välja tegema?

Kõnekad siluetid

Waksal tundub kodune koht, sest ühe suure saali asemel on seal kolm väikest söögituba. Kui tahate parimat lauda, otsige seda tagatoast akna alt. Seal on neljase laua taga istmeiks pehmed diivanid ja saate olla kindel, et keegi ei voori teist alalõpmata mööda. Otse akna taga sõidavad aeg-ajalt vaikselt Elroni punased «porgandid».

Söandaks pakkuda, et Waksal püüab luua sõjaeelse vabariigi aegset kergelt romantilist suveõhustikku. Seda aitavad tekitada heledad seinad, millel ripuvad fotod hiilgeaegade Elvast, mil linn oli kõrgelt hinnatud suplus- ja suvituspaik, ning valged veinipudelite ja joogiklaaside kapid, nagu neid näeb filmides, mis taasloovad sajanditagust interjööri. Wabariigi-ajastu taotlus vaatab ilmekalt vastu isegi tualettruumi uksepiidalt, kuhu kinnitatud kahele ovaalsele valge taustaga märgile on joonistatud jalutuskeppi kasutava mehe ja laia äärega kübarat hoidva naise must siluett. Me tuleme kolmekümnendatest, ütleb nende kujuteldav riietus ja kehakeel.

Teine söögituba, seinal vana foto Verevi järve endisest rannaatraktsioonidest. / Priit Pullerits

Esimene söögituba, taamal kapis veinipudelid. / Priit Pullerits

Sellest just palju ei räägita, aga söögikoha kvaliteedist annab sageli aimu kempsu siseviimistlus ja korrashoid. Waksalis on see tasemel: valged kahhelkivid läigivad, muu sisustus samuti; põrand on kuiv ja peegel plekitu. Need pealtnäha pisiasjad sisendavad optimismi, et olgugi restoran rajatud vanasse vaksalisse, millesugused on üle Eesti enamasti hüljatud ja lagunevad, võib ka jaamahoones, mis on paljude silmis pigem nõukogude ajastu depressiivne jäänuksümbol, oodata sisukat ja maitsvat kõhutäit.

Mehele liha, naisele kala

Menüü pakub kuut eelrooga viiest 15 euroni ning kuut pearooga kuuest 17 euroni, lisaks viit magustoitu ning jookide valikut kahel lehel.

Arvestades, et paljudes moodsates restoranides kipub eelroog jääma millekski sääraseks, mis ongi mõeldud söömiseks vaid silmadega – ehk kõhtu midagi ei anna (ja see pole nenditud üksnes kolme ja poole tunnise eelneva rattasõidu kontekstis) –, lööb kaheksa eurot maksev tummine BBQ salat ahjupeedi, võis praetud kartuli ja ürdimajoneesiga suu ammuli. Jahmatusest, et portsjon on eelroa kohta nii mehine. Kolme-nelja kahvlimanöövriga sellest jagu ei saa. Rohkete pehmete ja peente suitsuste lihatükkidega soe salat kvalifitseeruks suuruselt pigem pearoaks.