Adamson: tahan näha, kas Versobankis on võimalik teha läbipaistvat äri

Tänavu märtsis selgus, et Versobanki kontodelt Eestis liikus aastatel 2013–2014 rahapesu käigus läbi üle 205 miljoni euro. Peamiselt oli tegu Vene-Moldova päritolu rahaga. Jaanuaris oli selle tõttu kaotanud töö panka 12 aastat juhtinud Riho Rasmann ning juulis asus tema kohale Aivo Adamson, kes peab nüüd pangale uue näo looma.

-Olete ise Swedbanki taustaga. Mis teid ilmselt mõnevõrra teistsuguse organisatsioonikultuuriga Versobanki tulles üllatas?

Olin viis aastat pangandusest eemal olnud ja üllatas see, kuidas tänapäeval kliente kontrollitakse. Meie 100 inimesest 25 osalevad protsessides, mis on seotud rahapesu tõkestamisega. Rahapesu tõkestamise seadused on viimaste aastatega hästi palju uuenenud.

-Kas see teema on üleüldse läinud palju karmimaks või on see eelkõige Versobanki küsimus?

See on ikka kõigi pankade teema. Aga kuna Versobankil on palju rahvusvahelisi kliente ja idariikidest pärit omanikud, siis on see palju riskantsem äri. Protsessid on palju keerulisemaks läinud.

-Mida te panga maine puhastamiseks konkreetsemalt ette võtate? Ma eeldan, et pangaomanikud tahtsidki teid siia etteotsa teie enda maine pärast.

Ega see neil kergelt ei läinud, minu «jah» ei tulnud kergelt. Eks see maine muidugi natuke käib kaasas, aga kui mina siia tulin, oli palju muudatusi juba tehtud, palju uuendusi oli juba käivitatud. Klientide põhjalikum taustakontroll juba käis, peaaegu tuhat kontot on kinni pandud.

Klientide puhul tuleb teada tausta kuni selleni välja, kes on tegelik kasusaaja. Kliendi majandusliku sisu tundmises on muidugi veel palju arenguruumi. Vahel tundub mulle juba, et meilt nõutakse selliseid protsesse, et meil oleks lihtsam hoida töötajat kliendi juures. (Naerab.)

-Te ütlesite enne, et jah-sõna ei tulnud lihtsalt. Kuidas teieni üldse jõuti? Kuna omanikud on välismaised, siis keegi pidi ilmselt soovitama.

See oli täiesti juhus. Üks minu endisi kolleege oli siin tööl ja ühel hetkel ütles ta, et kuule, Aivo, siin on üks selline pank. Ega ma ise ei otsinud. Omanikud pöördusid minu poole.

-Ja millega nad lõpuks teid ära veensid?

Ega see ei olnud lihtne. See tundus mulle ikka lausa abipalvena. Ma arvan, et nad ise alahindasid siia tulles Euroopa Liidus kehtivaid pangandusseadusi. Kui nad ostsid 2012. aastal siin Marfin Panga, siis ma arvan, et nad eeldasid, et saavad siin rahulikumalt toimetada. Paraku see nii ei tööta.

Nad vajasid abi ja tahtsid, et see pank saaks pildile Eestis. Siin ei teata ju seda panka, Preatoni Panka veel teati ja hiljem Marfin Panka. On käinud läbi ka mõtteid, et kui see pank korda teha, siis kas ühineda kellegagi või müüakse maha, sest mingi väärtus pangal ikka on.

-Kas see ongi teie põhiline väljakutse, teha sellisest kummalise mainega pangast korralik pank, salongikõlblik asutus?