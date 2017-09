Jäär

21. märts – 19. aprill

Jupiteri ja Uraani opositsioon annab võimaluse läbimurdvaks edasiminekuks, ent sellega kaasneb oht laskuda liialdustesse ja suures vabaduseihas lõhkuda suhteid, mis sulle tegelikult vajalikud on. Rutiini ja igasuguseid piiranguid talud eriti halvasti. Oled kärsitu, su reaktsioonid võivad olla impulsiivsed.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Töises vallas on pinget omajagu. Võivad toimuda mingid äkilised muudatused, mille üle sina otsustada ei saa. Kõrgemal positsioonil tegelaste käitumine võib näida meelevaldne ja ebaloogiline. Samas võib sul avaneda võimalus ise midagi muuta või suisa uuele, kõrgemale ametikohale püüelda.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sündmuste areng on peadpööritavalt kiire. Ootamatud huvitavad kohtumised ja uued tutvused võivad su plaanid segi lüüa. Võimalik on täiesti ebaromantilises kohas trehvata inimest, kes sul südame kiiremini põksuma paneb. Sõbrad võivad sind millegagi üllatada, või siis käitud sa ise nende ootustele vastupidiselt.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Karjääri vallas võivad järsku avaneda uksed, mida oled alati enese ees suletuks pidanud. Võimalused tekivad nii ootamatult, et sul pole pikalt aega olukorda vaagida. Oled valiku ees, kas riskida tundmatus kohas vette hüppamisega või jääda arglikult kaldale passima ning pärast käestlastut taga nutta.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Periood võib tuua kaasa ägedaid vaidlusi maailmavaatelistel teemadel. Sul on raske suhelda inimestega, kes on arglikud ja samas paindumatud, n-ö omas mullis kinni. Püüdled uute teadmiste ja kogemuste poole, sind võib haarata reisikihk. Kui kuhugi sõidad, kujuneb see reis ilmselt ülimalt seikluslikuks.

Neitsi

23. august – 22. september

Sul võib tekkida originaalseid äriideid või siis ilmub silmapiirile inimesi, kes kutsuvad sind osalema suurejoonelistes projektides. Tuleb arvestada, et olukord on seotud suure riskiga – see, mis esmapilgul näib suurt kasu tõotavat, võib tegelikkuses tuua kaasa kaotusi. Sa ei hooma kohe tervikpilti.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Armuasjus võivad toimuda huvitavad pöörded. Ehk ilmub silmapiirile keegi, kes sul põlved nii nõrgaks võtab, et kaotad reaalsustaju ning temaga koos olemise nimel paljustki loobud. Ära tee otsuseid kiirustades, proovi ikka natukene mõelda ka! Ära hinda oma võimeid ja võimalusi üle.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Rutiini ei talu sa kohe üldse mitte. Üritad igapäevast tööd põnevamaks muuta, tahad end proovile panna ning teha asju, mis on sinu jaoks uudsed. Kui sulle tundub, et kolleegid ei tule sinu plaanidega kaasa, võib tekkida vastupandamatu soov töökohta vahetada. Ülepingutamist on vaja vältida, tervist peab hoidma.

Ambur

22. november – 21. detsember

Küllap sattud nüüd kokku nii mõnegi põneva, kõrgemal positsioonil oleva või lausa kuulsa inimesega. Koostöö võib viia lennukate maailma vallutamise plaanideni. Varitseb oht, et hindad oma võimalusi kõrgelt üle, jätad plaanide nõrgad kohad kahe silma vahele. Sportides ära liiga uljaks mine.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tegutsed aktiivselt mitmel rindel, kipud korraga liiga palju ette võtma. Tähelepanu nõuavad ühtaegu nii kodused kui ka töised asjad. Mingid ootamatud sündmused võivad su plaanid sassi ajada. Töised ambitsioonid võivad viia selleni, et pere jaoks jääb aega õige väheks, see tingib lähedaste meelepaha.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Elutempo on väga kiire, infotulv kipub sind enda alla matma. Sinuni jõuab uudiseid mitmelt rindelt, info võib olla vastuoluline. Pead vaeva nägema, et tähtsat ebaolulisest eristada. Et võtad korraga palju ette, oled pidevas ajahädas. Sellest hoolimata tuleb liikluses kiirustamist kindlasti vältida.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Raha- ja äriasjad on teema number üks. Sind kannustab ehk soov teha ulatuslikke ja julgeid muudatusi, oma tegevusvälja laiendada ja sissetulekut hüppeliselt kasvatada. Sulle tundub, et näed selleks erakordset võimalust, ent kindlasti tuleb märgata ka ohte. Kõik ei pruugi olla üldse nii, nagu esmapilgul näib.